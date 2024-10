Soudan : les USA sanctionnent le frère du chef des paramilitaires

Les États-Unis ont sanctionné un haut responsable des forces paramilitaires de soutien rapide du Soudan pour avoir "dirigé les efforts" visant à fournir des armes pour la guerre qui dure depuis 17 mois et qui a tué plus de 20 000 personnes et ravagé ce pays d'Afrique du Nord-Est.

Algoney Hamdan Daglo Musa contrôle la société Tradive General Trading LLC, basée aux Émirats arabes unis, une société écran qui a importé des véhicules au Soudan pour le compte des forces paramilitaires de soutien rapide et les a équipés de mitrailleuses, a déclaré mardi le ministère américain des Finances. Algoney est le frère du commandant de la RSF, Mohamed Hamdan Dagalo.

La guerre entre l'armée soudanaise et les FSR a éclaté en avril 2023 dans la capitale, Khartoum, et s'est étendue à tout le pays.

Le Trésor a déclaré que les actions d'Algoney ont directement contribué au siège actuel d'El Fasher, la capitale de l'État du Darfour-Nord, par les forces de sécurité soudanaises.

"À l'heure où les États-Unis, les Nations unies, l'Union africaine et d'autres prônent la paix, des individus clés des deux camps - dont Algoney Hamdan Daglo Musa - continuent de se procurer des armes pour faciliter des attaques et d'autres atrocités contre leurs propres citoyens", a déclaré Bradely T. Smith, sous-secrétaire d'État par intérim au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier.

Les sanctions prises à l'encontre d'Algoney signifient que tous ses biens et intérêts aux États-Unis ou contrôlés par des citoyens américains sont bloqués et doivent être signalés au département du Trésor. Les sanctions bloquent également toutes les entités qu'il possède directement ou indirectement.

L'année dernière, les États-Unis ont imposé des restrictions en matière de visas aux responsables de l'armée soudanaise et du FSR. À l'époque, la Maison-Blanche avait également déclaré qu'elle imposerait des sanctions à l'encontre des principales sociétés de défense qui, selon les États-Unis, perpétuent la violence au Soudan.

Plus de 13 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer. La guerre a été marquée par des atrocités, notamment des viols massifs et des meurtres à motivation ethnique qui constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, selon les Nations unies et les groupes internationaux de défense des droits de l'homme.