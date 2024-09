La fête orthodoxe de Meskel rassemble des milliers d'Ethiopiens

Des milliers d'Éthiopiens se sont rassemblés dans la capitale Addis-Abeba pour célébrer Meskel, une fête religieuse annuelle marquée par l'allumage de feux selon la tradition orthodoxe.

Les festivités se déroulent traditionnellement sur la place Meskel et symbolisent la joie après la découverte d'un morceau de la croix en Éthiopie, qui aurait servi à crucifier Jésus. Selon la croyance orthodoxe, Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin, aurait reçu une révélation lui ordonnant d'allumer un feu de joie et de suivre la fumée pour retrouver la croix enterrée à Jérusalem.

Il s'agit de l'une des fêtes religieuses les plus célèbres en Éthiopie. Meskel, ou fête de la croix en langue amharique, est marquée par des rituels et des réjouissances dans tout le pays. Cette célébration a été inscrite par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, témoignant de son importance et de sa signification pour la culture éthiopienne.

C'est ce qui unit des personnes de cultures différentes : nous nous rassemblons pour prier, demandant à Dieu miséricorde et paix pour notre pays. La prière collective a plus de valeur que la prière individuelle, car elle renforce notre unité. Dans une époque comme la nôtre, où la paix est fragile, où les gens se sentent déconnectés de Dieu, où l'amour s'estompe et où la souffrance augmente, de telles traditions deviennent d'autant plus essentielles pour nous, a souligné Solomon Yohalashew, Presbytre orthodoxe éthiopien.

Lors de la célébration sur la place Meskel dans la capitale Addis-Abeba, le patriarche de l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo a allumé un grand feu en présence de milliers de croyants vêtus de costumes blancs. Cette cérémonie a marqué le point culminant des festivités de Meskel, rassemblant la communauté dans une atmosphère de joie et de dévotion. Après les activités sur la place Meskel, les festivités se poursuivent généralement au sein des familles, autour d'un festin le« kitfo ». Ce plat, constitué de viande hachée semblable à un steak tartare. Les familles se rassemblent pour partager ce repas traditionnel.