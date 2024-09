Soudan : l'épidémie de choléra se propage, au moins 430 morts

Le ministère soudanais de la Santé rapporte plus de 430 morts au cours du mois dernier, à mesure que la guerre civile continue de ravager le pays.

Dans un communiqué officiel, les autorités ajoutent que le nombre d'infections s'élève désormais à environ 14 000 cas.

Le conflit armé rend l'acheminement des traitements vers les zones touchées - extrêmement compliqué selon Tom Perriello, envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan.

L'UNICEF a récemment indiqué que le Soudan est confronté à de multiples épidémies, dont le choléra, le paludisme, la dengue, la rougeole et la rubéole - estimant que 3,4 millions d'enfants de moins de cinq ans sont exposés à un risque élevé de maladies épidémiques - du fait de la guerre.

Le Soudan est en guerre civile depuis avril 2023 et plus 150 000 personnes ont déjà péri par les affrontements selon les organisations humanitaires.

Et cette propagation du choléra en rajoute le bilan macabre au Soudan, au moment où un nouveau rapport, de Médecin Sans frontière indique que le système de santé soudanais s'est effondré et que les femmes enceintes et les nouveau-nés meurent en nombre terrifiant.

L'UNICEF et ses partenaires sont à pied d'œuvre pour contrôler l'épidémie de choléra dans les États touchés.