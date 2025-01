Le Soudan du Sud reçoit 1,1 million de vaccins contre le choléra

L'épidémie de choléra a été déclarée en octobre dans le pays dans une ville frontalière entre le Soudan et le Soudan du Sud, mais elle s'est depuis propagée dans six des dix États du pays.

Les vaccins, livrés en début de semaine par avion à Juba, SONT offerts par l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI).

"Ce vaccin est censé être à deux doses, mais si vous en prenez une, aurez une immunité en deux semaines, et il peut vous protéger pendant près de six mois. Ensuite, si vous prenez la deuxième dose, elle peut vous protéger durant trois ans", a déclaré Gabriel Buom Tap, responsable de la vaccination à l'UNICEF.

Les groupes les plus touchés PAR LE CHOLERA sont les personnes déplacées de chez elles par les inondations et les réfugiés du Soudan.

Plus de 100 personnes sont mortes lors de l'épidémie de choléra et plus de 6 000 sont actuellement infectées par la maladie, selon le gouvernement du Soudan du Sud.

Le gouvernement exhorte le secteur de la santé et les autres parties prenantes à intensifier leurs efforts pour aider à contenir la propagation de la maladie.