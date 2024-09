ONU : la Chine prône pour plus d'équité et de coopération multilatérale

Lors du Sommet pour l'avenir qui s'est tenu au siège des Nations Unies à New York, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a lancé un appel puissant à la coopération multilatérale pour relever les défis mondiaux.

S'adressant à plus de 130 chefs d'État et de gouvernement, il a insisté sur l'importance de la Charte des Nations Unies dans la construction d'un ordre mondial fondé sur l'égalité et la justice.

« Nous devons bâtir un monde multipolaire, égalitaire et ordonné, et défendre le système international centré sur l'ONU. L'ordre international fondé sur le droit international et les normes fondamentales des relations internationales repose sur les buts et principes de la Charte des Nations Unies» , a déclaré Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères.

Il a également appelé les grandes puissances à prendre les devants et à donner l'exemple en matière de coopération.

Comparant le monde à un immense navire, Wang a souligné la nécessité pour les pays de s'unir face aux défis à venir. « Les pays ne naviguent pas séparément à bord de 190 petits bateaux, mais plutôt sur un immense navire dont dépend notre destin commun. Les petits bateaux ne résistent pas aux vents et aux vagues, mais un grand navire est assez solide pour affronter les mers agitées. »

En tant que représentant spécial du président chinois Xi Jinping, Wang Yi participe aux débats de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU, qui se déroule du 22 au 28 septembre. Le Sommet a également adopté un Pacte pour l'avenir, incluant le Compact mondial pour le numérique et la Déclaration sur les générations futures. Ces documents abordent des thèmes essentiels tels que la paix, la sécurité, le changement climatique, et les droits humains, posant les bases d'une gouvernance mondiale transformée.