Le Soudan appelle au respect de la charte de l'ONU sur la souveraineté

À la tribune du Sommet de l'avenir, le ministre des Affaires étrangères du Soudan, Hussein Awad Ali, a appelé à la non-ingérence dans les affaires internes des pays alors que son le Soudan traverse depuis plus de 15 mois une guerre civile sanglante déclenchée par deux généraux.

Il a souligné le respect de la souveraineté des Etats comme un principe fondamental de la charte des Nations unies.

Hussein Awad Ali a également appelé à une réforme globale de l'architecture financière internationale. Il a souligné l'importance de cette réforme pour mieux répondre aux défis et aux problèmes auxquels sont confrontés les pays en développement, notamment en raison de la pauvreté, des conflits ou du changement climatique. Cette réforme est essentielle pour garantir un soutien adéquat et durable à ces nations vulnérables.

Il est essentiel de respecter scrupuleusement la Charte des Nations unies, ainsi que ses principes et objectifs. Nous devons éviter de privilégier certains principes au détriment d'autres ou de réinterpréter ces règles selon des intérêts spécifiques. La stabilité de l'ordre international repose sur le respect de la Charte, en particulier en ce qui concerne la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, le respect de la souveraineté des États et de leur intégrité territoriale, ainsi que l'interdiction du recours à la force dans les relations internationales. Il est regrettable de constater une politique de deux poids, deux mesures et une sélectivité dans l'application de ces principes fondamentaux, a souligné Hussein Awad Ali.

Les dirigeants mondiaux ont adopté le Pacte pour l'avenir, une déclaration historique dans laquelle ils s'engagent à prendre des mesures concrètes en vue d'un monde plus sûr, plus pacifique, plus durable et plus solidaire pour les générations de demain.