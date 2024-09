Concert : les fils de Bob Marley en tournée inédite

Les fils de Bob Marley rendent hommage à l'héritage musical de leur père à travers une tournée inédite de 22 dates, qui se terminera début octobre à Miami.

Ziggy, Stephen, Julian, Ky-Mani et Damian interprètent des classiques tels que « No Woman, No Cry », « Could You Be Loved », « Is This Love » et « Three Little Birds ».

C'est vraiment important. Comme je l'ai mentionné, l'idée de l'honorer , c'est plus que simplement se retrouver ensemble. C'est le fait de se réunir en tant que frères, de renforcer cette connexion spéciale que nous partageons. Bien sûr, chacun de nous a sa carrière, sa famille, et sa propre vie, mais lorsque l'occasion de se retrouver se présente, je la chéris et je l'apprécie énormément; a expliqué Stephen Marley.

Cette tournée, organisée au nom de l'harmonie et de la paix, redonne vie au message intemporel de leur défunt père. C'est également la première fois que les enfants de Marley se produisent ensemble en tournée depuis deux décennies.

Parallèlement à la tournée, les fils de Marley envisagent de collaborer sur un nouvel album pour poursuivre la diffusion d'un message d'unité, de pardon et de joie. En travaillant ensemble, ils espèrent toucher un public encore plus large et inspirer des générations à venir avec leur musique.

Ce recalibrage, comme je l'appelle, est vraiment essentiel dans le contexte actuel. Tout comme il était nécessaire dans le passé, nous devons l'appliquer à notre époque et continuer à le faire au fil des générations, jusqu'à ce que nous atteignions l'étape où nous devons être. Nous souhaitons que les gens embrassent la joie, l'amour, et la conscience, et se préparent à contribuer à rendre le monde meilleur. C'est un appel à l'action que nous devons tous prendre à cœur, a souligné Ziggy Marley.

En unissant leurs voix et leurs talents, les Marley Brothers perpétuent l'héritage de Bob Marley tout en promouvant des valeurs universelles qui résonnent toujours aujourd'hui.