"Bob Marley: One Love" : deuxième avant-première du biopic à Londres

Après une première diffusion à Kingston en Jamaïque, les acteurs Kingsley Ben-Adir et Lashana Lynch ont déposé leur bagage le 30 janvier à Londres pour l'avant-première mondiale du biopic "Bob Marley: One Love".

Le film, produit par Plan B Entertainment, la société de Brad Pitt, met en scène Ben-Adir dans le rôle de la superstar du reggae et Lashana Lynch dans celui de sa femme Rita. Il retrace le parcours de sa musique et son message d'amour et d'unité.

Plus de 500 livres ont été écrits sur le chanteur Bob Marley, décédé en 1981 à l'âge de 36 ans. Malgré ce nombre important d’ouvrages publiés sur l’artiste, les acteurs et l'équipe de tournage avaient encore beaucoup à apprendre sur la star du reggae.

“Tout ce que j'ai appris sur Bob Marley, je les ai appris pour la première fois lorsque j'étais avec sa famille. J'ai auditionné et j'ai tout de suite été avec eux dans le but de comprendre qui il est en tant qu'être humain et qui il était à un niveau personnel en dehors de son personnage public. Et, tout ce que j'ai appris était nouveau", a confié l’acteur qui incarne le rôle principal du film.

Entrer dans la peau du chanteur décédé en 1981 à l'âge de 36 ans était un défi pour Ben-Adir, mais grâce à son implication Kingsley a fait un excellent travail et a surpris tout le monde lors de la première en Jamaïque la semaine dernière.

"Les Jamaïcains sont les plus grands critiques de tout, vous savez. Ils ont toujours quelque chose à dire, alors quand ils disent que quelque chose est bon, c'est que c'est vraiment bon", a expliqué le fils du chanteur Rohan Marley.

Le biopic a été produit en partenariat avec la famille du chanteur, et ses fils Ziggy et Rohan Marley qui étaient présents à Londres pour représenter leur défunt père.

"Pour moi, cela m'a fait penser à ce que notre père a vécu émotionnellement à l'intérieur. Ses émotions n'étaient pas montrées à l'extérieur et ne se ressentaient pas à travers les photos et les interviews. Ce film m'a fait penser à ce qu'il a traversé en tant qu'être humain. Nous l'avons présenté en avant-première en Jamaïque la semaine dernière et les Jamaïcains l'ont adoré!”, se réjouit l’un de ses fils.

D’autres avant-premières auront lieu à Paris au Grand Rex le 1er février et à Los Angeles le 6 février, avant la sortie officielle du film dans les salles de cinéma le 14 février prochain.