Maroc : la 10e édition de "Being Here" célèbre le patrimoine de Tanger

À Tanger, l'événement artistique "Being Here" a offert aux visiteurs une occasion rare d'explorer des lieux historiques habituellement fermés au public.

Pour son 10ème anniversaire en septembre, l'événement a su marier patrimoine culturel et art contemporain tout en mettant en avant des artistes engagés comme Khadija Tnana.

« J'ai appelé cette danse « La colère des femmes », car il est essentiel qu'une femme d'aujourd'hui défende ses droits et s'assure que sa voix soit entendue », a déclaré Tnana, soulignant l'importance du message derrière sa performance.

Cette fusion entre art et patrimoine a permis de redécouvrir des lieux emblématiques comme le Palais Akaaboune, qui avait été inaccessible pendant des années. Parmi les créations marquantes, un artiste français a transformé l'une des salles du Palais Mechouar en un espace interactif, invitant les spectateurs à participer activement à l'expérience artistique.

« Aujourd'hui, je crée des installations vidéo interactives. J'aime inviter le public à participer. Le message est une invitation à la créativité, au rêve, à l'imagination, une forme de poésie collective », a expliqué Fred Chemama, l'artiste à l'origine de cette transformation.

Plus de 60 artistes aux talents variés, originaires du Maroc et de France, ont pris part à cet événement biennal, métamorphosant chaque lieu en une toile d’expression artistique qui a enchanté les spectateurs.

« Cet événement a été l'occasion pour les artistes de rencontrer le public, et pour les artistes marocains de Tanger d'entrer en contact avec des artistes étrangers. C'était une belle expérience, surtout pour découvrir des endroits de Tanger qui sont habituellement fermés », a ajouté la chanteuse marocaine Noussayra Lahlou.

L'organisatrice, Najoua al-Hitmi, a souligné l'ampleur de cette édition : « Nous voulions célébrer le 10ème anniversaire d'Être Ici. Cette année, il y a plus de surprises, plus d'événements, plus de lieux, plus d'artistes. Le principe, comme toujours, est de découvrir des lieux habituellement fermés au public. »

En alliant la redécouverte de l’histoire de Tanger à l’exploration de la créativité contemporaine, cet événement a brillamment relevé le pari de prouver son rôle essentiel dans la valorisation du patrimoine marocain et de l’art moderne. Un avenir prometteur se dessine déjà pour la prochaine édition dans deux ans.