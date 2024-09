Afrique du Sud : 12ème édition du Salon africain de la défense et de l'aérospatial

Le Salon africain de la défense et de l'aérospatial de retour à Pretoria pour une douzième édition. L’évènement, qui a lieu deux fois par an, présente les nouveautés en matière d’outils de défense et de guerre.

Partout dans les allées du centre d’expositions, des entreprises présentent leurs équipements de défense de dernière génération. Au Salon africain de la défense et de l'aérospatial, chacun essaie de sortir du lot. Pour cette 12e édition, qui se tient jusqu’à la fin de la semaine, plusieurs pays sont venus présenter leur matériel militaire. Parmi eux, la Chine, la Turquie ou encore le Pakistan.

Dès son ouverture, le salon a reçu la visite de président sud-africain Cyril Ramaphosa et de la ministre sud-africaine de la défense qui s’est exprimée sur l’importance d'un tel évènement : “Pour moi, il est très intéressant de montrer au monde que la guerre ou la défense sont devenues techniques et scientifiques. Pour être pertinent, il faut avancer plus vite dans le domaine de la science et de la technologie”, confie-t-elle.

Parmi les nouveautés exposées, différents types de drones dont l’usage se répand partout sur le continent. Lors des conférences publiques, la question de leur utilisation et du manque de réglementation a été évoquée.