Le salon africain de l'aéronautique et de défense a véritablement tenu toutes ses promesses, avec des moments forts tels que des sauts depuis des hélicoptères et l'exposition de nouveaux avions militaires.

Du 18 au 22 septembre, l'armée de l'air sud-africaine a fièrement présenté son arsenal sur la base aérienne de Waterkloof à Tshwane, offrant un spectacle impressionnant. Ce salon a également été une vitrine pour les dernières innovations technologiques, comme le chien robot de Boston Dynamics, conçu pour intervenir sur les scènes de crime ou les lieux d'accidents.

En matière de technologie et du "meilleur ami de l'homme," une partie essentielle de notre travail avec Spot, le chien robot de Boston Dynamics, consiste à faciliter les inspections avancées à distance. Ce type d'intervention est particulièrement crucial dans les opérations de recherche et de sauvetage, que ce soit dans le secteur minier ou dans la gestion des catastrophes, où l'armée joue souvent un rôle important. Il est essentiel de pouvoir identifier les risques présents dans la zone tout en offrant un réconfort aux victimes, en leur montrant visiblement que l'aide est en route, a expliqué Rethabile Letlala, Deep Tech Solutions.

Le salon de l'aéronautique et de la défense en Afrique a allié une exposition commerciale, mettant en avant la vente d'armes de nouvelle génération, avec un salon dédié à l'aviation. Organisé tous les deux ans dans la capitale administrative de l'Afrique du Sud, cet événement est devenu une véritable attraction. Cette rencontre a attiré l'attention de nombreux pays, venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie, et d'ailleurs. En plus de présenter des innovations dans l'aéronautique et la défense, l'événement a offert à l'Afrique du Sud une opportunité précieuse de discuter de la coopération militaire bilatérale avec plusieurs de ses hôtes, renforçant ainsi ses relations internationales dans ce domaine.