Changement climatique : l'IA offre une lueur d'espoir, selon l'OMM

Selon l'Organisation météorologique mondiale, les principaux objectifs internationaux en termes de protection de l’environnement sont loin d’avoir été atteints. Pourtant, les nouvelles technologies apportent une lueur d'espoir pour améliorer la situation.

Avec son dernier rapport, l'OMM tire la sonnette d’alarme. Les concentrations de gaz à effet de serre atteignent des niveaux records, ce qui devrait conduire à une hausse des températures dans les mois à venir.

"Une fois de plus, nous lançons un cri d'alarme pour la planète. Toutefois, il y a de l'espoir. Nous devons avoir de l'espoir pour les générations futures. Le rapport met en évidence la manière dont les progrès réalisés dans le domaine des sciences naturelles et sociales, les nouvelles technologies et l'innovation améliorent notre compréhension de l'écosystème planétaire. Elles pourraient changer la donne en matière de gestion du changement climatique, d'adaptation, de réduction des risques de catastrophe et de développement durable", explique lors d'une conférence, le professeur Celeste Saulo, secrétaire générale de l'Organisation météorologique mondiale.

Parmi ces nouvelles technologies qu'elle évoque, il y a l’intelligence artificielle qui se présente, selon les experts, comme l’un des outils les plus prometteurs pour la protection de l’environnement.