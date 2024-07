Le Royaume-Uni veut freiner l'immigration illégale à la source

Le Premier ministre britannique a annoncé jeudi un financement de 108, 8 millions de dollars destinés aux projets pouvant aider à freiner l'immigration illégale.

Keir Starmer veut ainsi attaquer le mal à la racine, c’est l’option choisie par pour juguler ce phénomène.

C’était lors du quatrième sommet de la communauté politique européenne organisé par son gouvernement.

''Mais pour mettre un terme à l'immigration clandestine, nous devons également la combattre à la source. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui un nouveau financement de 84 millions de livres sterling pour des projets en Afrique et au Moyen-Orient. Il s'agit d'une aide humanitaire et sanitaire, d'une formation professionnelle, d'une aide à l'emploi et d'un accès à l'éducation.'', a expliqué Premier ministre britannique.

Mais pas que, la question de de passeurs qui organisent l'immigration clandestine a aussi été évoquée ''Il s'agit d'un problème très grave qui exige une réponse très sérieuse, à savoir l'élimination des gangs qui se livrent à ce commerce ignoble'', a déclaré le locataire du 10 Downing Street.

Le nouveau Premier ministre britannique a mis fin au projet de son prédécesseur Rishi Sunak visant la déportation au Rwanda, des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni.