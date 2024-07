Dr. Who : Ncuti Gatwa découvre sa statue de cire au musée Madame Tussauds

L'acteur rwandais-écossais Ncuti Gatwa a récemment eu le privilège de découvrir sa statue de cire au musée Madame Tussauds de Londres.

Ce moment intense a marqué pour lui une première rencontre avec son double en cire, qui est vêtu d'une réplique de son costume de la célèbre série de science-fiction Doctor Who.

Pour Ncuti Gatwa, la révélation de sa statue a été une expérience unique et profondément émouvante. « Très, très surréaliste. C'était tellement bizarre de marcher au coin de la rue et de se voir soi-même. C'est un moment très, très surréaliste », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Comment j’aimerais que les visiteurs se sentent en entrant dans le décor de Doctor Who à Madame Tussauds ? Eh bien, je souhaite qu'ils se sentent comme le Docteur lui-même, qu'ils se sentent immergés dans l'univers de la série. Je veux que tout le monde ait le sentiment d'être le Docteur, de pouvoir monter dans un vaisseau et partir à l'aventure. »

Russell T Davies, le producteur exécutif de la série Doctor Who, était également présent pour admirer la statue. Il n’a pas manqué d’exprimer son enthousiasme : « Un travail fantastique... c'est stupéfiant... c'est absolument incroyable... c'est tellement réaliste... c'est tellement étrange, c'est tellement beau... quand je dis étrange, je veux dire beau, c'est juste absolument génial. »

Cette statue fait partie d'une nouvelle zone dédiée au cinéma et à la télévision au musée Madame Tussauds, où elle côtoie d'autres icônes comme James Bond, E.T., et Enola Holmes, incarnée par Millie Bobby Brown. L'exposition, ouverte au grand public depuis le 19 juillet, propose une véritable fête hollywoodienne, mais en cire.