Afrique du Sud : Ramaphosa ouvre la nouvelle législature de coalition

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a ouvert une nouvelle législature jeudi, près de deux mois après un résultat électoral historique qui a remodelé la politique du pays et conduit à la formation d'une coalition gouvernementale multipartite sans précédent.

Le discours de M. Ramaphosa devant les législateurs à l'hôtel de ville du Cap - un lieu de remplacement après l'incendie qui a ravagé le bâtiment du Parlement il y a deux ans - a marqué le début officiel des activités de la nouvelle coalition, qui réunit au moins dix partis pour gouverner le pays le plus industrialisé d'Afrique.

M. Ramaphosa a déclaré qu'en dépit des différences politiques de son gouvernement, celui-ci était uni pour s'attaquer aux trois principaux problèmes de l'Afrique du Sud : une crise du chômage, une pauvreté et des inégalités écrasantes, et l'échec des institutions de l'État qui ont été érodées par la corruption et la négligence dont le parti de M. Ramaphosa, le Congrès national africain, a été en grande partie responsable.

Les élections du 29 mai ont marqué un tournant pour l'Afrique du Sud, car les électeurs frustrés par ces trois problèmes et d'autres encore ont obtenu le pire résultat jamais enregistré par l'ANC, qui a perdu la majorité qu'il détenait depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis la fin du système d'apartheid, caractérisé par la ségrégation raciale et la domination d'une minorité blanche.

"Malgré les réalisations de 30 années de démocratie, des millions de Sud-Africains restent pauvres, sans emploi et vivent dans une société très inégale", a déclaré M. Ramaphosa, reconnaissant, comme il l'a fait précédemment, certains échecs de l'ANC. "Les circonstances de l'Afrique du Sud aujourd'hui exigent que nous agissions ensemble", a ajouté M. Ramaphosa.

Le discours de M. Ramaphosa a marqué le début de ce que l'Afrique du Sud appelle "la septième administration", c'est-à-dire le septième gouvernement formé depuis que le pays a été libéré du système raciste de l'apartheid en 1994 et que les personnes de toutes les races ont été autorisées à voter.

Le discours était en grande partie un appel à l'unité au-delà des clivages politiques et a été généralement accueilli par des applaudissements de la part des législateurs, ce qui n'est pas surprenant étant donné qu'un grand nombre des partis représentés au Parlement font désormais partie de la coalition gouvernementale, y compris l'Alliance démocratique, qui était autrefois l'ennemi politique le plus acharné de l'ANC.

Cela signifie que l'Afrique du Sud a également une nouvelle opposition officielle, le parti MK nouvellement fondé et dirigé par Jacob Zuma, un ancien président sud-africain et dirigeant de l'ANC qui s'est retourné contre l'ANC et est devenu le plus féroce critique de M. Ramaphosa.

Les députés du MK se sont généralement montrés discrets lors de leur première séance au Parlement face à M. Ramaphosa et au nouveau gouvernement, tout comme les membres du parti d'extrême gauche Economic Freedom Fighters, qui ont conclu une alliance d'opposition avec le MK. M. Zuma n'était pas présent, car il a été disqualifié en tant que membre du Parlement en raison d'une condamnation pénale et d'une peine de prison prononcées en 2021 pour outrage à magistrat.

M. Ramaphosa, ancien protégé politique de Nelson Mandela, entame son deuxième et dernier mandat de cinq ans, même si le résultat humiliant des élections pour son parti, l'ANC, autrefois dominant, l'a contraint à compter sur le soutien de tous les partis pour être réélu président par les législateurs le mois dernier.

Son défi sera de maintenir la cohésion d'une large coalition aux divergences politiques marquées, face aux graves problèmes d'un pays censé incarner les espoirs du continent africain. Le taux de chômage de l'Afrique du Sud, qui atteint 32%, est le plus élevé au monde. Elle est considérée comme le pays le plus inégalitaire au monde en termes de répartition des richesses, tandis que son économie stagne depuis plus d'une décennie.

Pour remédier à cette situation, M. Ramaphosa a déclaré que son gouvernement de coalition, appelé "gouvernement d'unité nationale", donnerait la priorité à la croissance et au développement de l'emploi en créant de nouvelles opportunités dans presque tous les secteurs, notamment l'exploitation minière, l'agriculture, les petites entreprises et l'énergie verte, tout en éliminant la corruption et les lourdeurs bureaucratiques.

Il a donné peu de détails politiques dans un discours aux grandes lignes destiné à rassembler le pays après une élection âprement disputée et source de divisions qui l'a placé dans une situation inédite.

"La coopération entre les partis est un moment historique pour notre pays", a déclaré M. Ramaphosa. "Nous partageons l'engagement de réconcilier notre nation."