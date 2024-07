Centrafrique : accusé d'espionnage, un humanitaire en grève de la faim

Un travailleur humanitaire européen arrêté il y a deux mois en République centrafricaine pour des allégations d'espionnage a entamé une grève de la faim pour protester contre les conditions de sa détention, ont déclaré à l'Associated Press sa famille et le consul honoraire du Portugal.

Martin Joseph Figueira, consultant pour l'organisation non gouvernementale américaine FHI 360, a été arrêté en mai, selon le bureau du procureur de la République centrafricaine. Il est accusé d'être en communication avec des groupes armés pour préparer un coup d'État, mettant en péril la sécurité nationale, a ajouté le bureau, mais il n'a pas encore été officiellement inculpé.

Victor Manuel Alves da Rocha, consul honoraire du Portugal à Bangui, a déclaré lors d'un appel téléphonique que M. Figueira était initialement détenu dans des "conditions relativement bonnes". Mais il y a environ une semaine, Figueira a été transféré dans une prison politique appelée Camp de Roux, située au quartier général de l'armée à Bangui, où les conditions sont "très difficiles", a déclaré da Rocha.

"Il a entamé une grève de la faim il y a trois jours, parce qu'il est innocent et qu'il veut prouver son innocence", a déclaré M. da Rocha. "Il veut aussi protester contre les mauvaises conditions de sa détention."

Résolution rapide

Selon M. da Rocha, M. Figueira a refusé la nourriture apportée quotidiennement par un représentant du consul de Belgique et il est "faible". Le frère de Figueira, Georges Martin, a confirmé à l'AP que son frère avait entamé une grève de la faim le 14 juillet pour protester contre "ce qui lui arrive".

Georges Martin a publié au début du mois une déclaration dans laquelle il qualifie les accusations portées contre son frère de fausses et d'"injustice manifeste". Il a ajouté que son frère était un "fervent défenseur de la paix".

FHI 360, une organisation de santé publique qui gère des projets liés à la planification familiale et à la santé reproductive, a confirmé qu'un de ses employés était détenu en République centrafricaine.

Dans un communiqué publié cette semaine, FHI 360 a indiqué que M. Figueira avait été arrêté le 26 mai. Il était venu dans le pays pour "soutenir la conception d'un projet axé sur la réduction de la pauvreté, l'augmentation des opportunités économiques et la prévention de la violence basée sur le genre". Les allégations contre M. Martin "ne correspondent pas aux faits entourant sa visite ou le travail de FHI 360".

Le communiqué évoque un "moment profondément difficile" pour M. Figueira et appelle à une "résolution rapide" qui lui permettrait de retourner auprès de sa famille, en ajoutant : "Nous sommes convaincus que le gouvernement de la République centrafricaine respectera les procédures régulières dans cette affaire ainsi que les autres droits légaux de M. Martin."

Milices

M. Figueira a été arrêté à Zemio, une ville du sud-est de la République centrafricaine en proie à des combats entre milices ethniques et rebelles antigouvernementaux depuis plus de dix ans.

Suite à son arrestation, l'armée a été déployée à Zemio après plus de six ans d'absence de la ville. Le groupe mercenaire russe Wagner, qui a une présence importante en République centrafricaine depuis des années, a également été déployé dans cette ville au même moment pour former les milices locales et les recruter pour l'armée.

La République centrafricaine est en conflit depuis 2013, lorsque des rebelles majoritairement musulmans ont pris le pouvoir et forcé le président de l'époque, François Bozizé, à quitter ses fonctions. Des milices majoritairement chrétiennes ont riposté. Un accord de paix conclu en 2019 a permis de ralentir les combats, mais six des 14 groupes armés signataires ont ensuite quitté l'accord.

Une mission de maintien de la paix de l'ONU et des troupes rwandaises sont actuellement déployées en République centrafricaine pour tenter d'étouffer la violence et de protéger les civils.