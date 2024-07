Zambie : les écoliers face aux défis des classes surchargées

Depuis que la Zambie a rendu l’enseignement gratuit, les salles de classes sont surchargées.

Trouver une place assise en arrivant à l’école est un défi pour de nombreux élèves, en Zambie. Le manque d’équipements oblige certains apprenants à s’asseoir par terre.

Au sud-ouest de Lusaka, la capitale de la Zambie, dans une salle de classe, 75 garçons et 85 filles sont entassés dans un espace qui ne pourrait accueillir confortablement que 30 élèves.

Depuis 2021, deux millions d’enfants supplémentaires peuvent aller dans les écoles primaires et secondaires publiques sans avoir à payer des frais de scolarité. La Zambie a investi plus d’un milliard de dollars dans le secteur de l’éducation depuis l’introduction de l’enseignement gratuit.

Mais, sans investissements suffisants dans les infrastructures, les experts affirment que la surpopulation menace désormais la qualité de l’éducation, en particulier pour les étudiants précaires.

Pour répondre aux défis créés par la gratuité de l’éducation, le gouvernement a annoncé son intention de construire plus de 170 nouvelles écoles et s’est engagé à recruter 55 000 nouveaux enseignants d’ici 2026, dont 37 000 ont déjà été embauchés.

L'augmentation du nombre d'apprenants se reflète dans toute l'Afrique subsaharienne, où le nombre d'enfants scolarisés est plus élevé que jamais, indique l'UNICEF.

Mais, alors que neuf élèves sur dix du primaire dans la région ont encore du mal à lire et à comprendre des textes simples, selon l’UNICEF, l’attention des décideurs politiques se porte sur la qualité de l’éducation, le recrutement d’enseignants qualifiés et les infrastructures et ressources physiques.