Nigeria : l'éducation pour lutter contre les enlèvements, selon Tinubu

Le président du Nigeria a déclaré mardi que son gouvernement se lancerait dans une "éducation massive" des jeunes afin de lutter contre la multiplication des enlèvements avec demande de rançon qui menacent désormais la capitale et le reste du nord du pays, ravagé par le conflit.

Le président Bola Tinubu a remporté les élections de l'année dernière en promettant de débarrasser la nation ouest-africaine de sa crise sécuritaire. Toutefois, les attaques meurtrières persistent, en particulier dans le nord du pays, et la capitale Abuja a connu une recrudescence des enlèvements le long des routes principales et dans les maisons au cours des dernières semaines.

M. Tinubu a condamné les enlèvements en les qualifiant de "troublants, impies et sinistres" et a présenté l'éducation comme "l'antidote aux troubles qui agitent la nation", selon une déclaration du porte-parole présidentiel Ajuri Ngelale.

"Il n'y a pas d'arme contre la pauvreté qui soit aussi puissante que l'apprentissage", a déclaré le porte-parole. "Les agences de sécurité agissent avec diligence pour relever immédiatement le défi actuel (tandis que) toutes les ressources, politiques et plans nécessaires seront bientôt mis en place pour l'éducation massive des jeunes Nigérians".

Les forces de sécurité nigérianes luttent déjà contre les rebelles djihadistes dans le nord-est du pays et contre les groupes armés qui commettent souvent des massacres et des enlèvements dans les communautés isolées des régions du nord-ouest et du centre.

Aujourd'hui, les habitants de la périphérie de la capitale commencent à déménager, face à la recrudescence des enlèvements contre rançon, soupçonnés d'être perpétrés par des tireurs originaires d'États voisins en proie à l'instabilité.

Selon les analystes, M. Tinubu n'a pas fait grand-chose pour résoudre la crise sécuritaire.

"Le Nigeria est en train de dériver vers un État défaillant (avec) des groupes armés non étatiques qui défient l'autorité de l'État", avance Oluwole Ojewale, chercheur sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale à l'Institut d'études de sécurité centré sur l'Afrique.

Bien que M. Tinubu ait promis que son gouvernement "mobiliserait la totalité" des ressources du Nigeria pour protéger les citoyens, il n'y a eu "aucune amélioration tangible de la situation en matière de sécurité", a déclaré M. Ojewale.