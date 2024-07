OMS : la couverture vaccinale mondiale des enfants stagne

Le nombre de vaccinations d'enfants dans le monde en 2023 a stagné. Selon les données publiées lundi par l'organisation mondiale de la santé, 2,7 millions d'enfants supplémentaires sont non vaccinés ou insuffisamment vaccinés par rapport aux niveaux pré pandémiques de 2019.

Les dernières estimations de l'OMS et de l'UNICEF sur la couverture vaccinale nationale soulignent la nécessité de poursuivre les efforts de rattrapage, de rétablissement et de renforcement des systèmes.

Selon la Directrice générale de l'UNICEF, Catherine Russell, "Combler le fossé de la vaccination exige un effort mondial, avec les gouvernements, les partenaires et les dirigeants locaux qui investissent dans les soins de santé primaires et les travailleurs communautaires pour s'assurer que chaque enfant est vacciné et que l'ensemble des soins de santé sont renforcés".

Selon les conclusions de l'étude, le nombre d'enfants ayant reçu trois doses de vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC) en 2023 a stagné à 84 % (108 millions). Plus de la moitié des enfants non vaccinés vivent dans les 31 pays fragiles, touchés par un conflit ou vulnérables.