RDC : plus d'un million d'enfants menacés de malnutrition aiguë

Plus d'un million d'enfants sont menacés de malnutrition aiguë en République démocratique du Congo si aucune mesure immédiate n’est prise.

Ces chiffres publiés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) vendredi sont liés à l'intensification des violences qui a poussé des millions de personnes à se déplacer.

Après plus de deux ans, le conflit entre les forces congolaises et la milice M23 soutenue par le Rwanda dans les régions orientales du pays s'aggrave, provoquant la fuite d'un nombre croissant de personnes, dont 2,7 millions de personnes déplacées dans le seul Nord-Kivu.

Les graves inondations et les glissements de terrain, ainsi que les conflits qui sévissent depuis longtemps dans d'autres régions du pays, ont aggravé les besoins et quelque 25 millions de personnes ont actuellement besoin d'une aide humanitaire, selon l'OMS.

Des centaines de milliers d'enfants souffrent déjà de malnutrition aiguë, ce qui les rend plus vulnérables aux infections et aux maladies et nécessite un traitement soutenu.

L’accès humanitaire a été "sévèrement limité par la présence militaire autour des sites (de déplacement) , les obstacles bureaucratiques et les barrages routiers qui perturbent l'acheminement de l'aide.", selon l'OMS.