Soudan : graves violations des droits des enfants en 2023, selon l'ONU

Les Nations Unies indiquent que 2023 a marqué le plus grand nombre de violations contre les enfants depuis près d'une décennie.

Virginia Gamba, la représentante spéciale de l'ONU pour les enfants, a déclaré au Conseil de sécurité que l'ONU a vérifié 32 990 violations graves concernant 22 557 enfants en 2023.

Gamba a précisé que ces violations comprenaient le meurtre et la mutilation d'enfants, suivis par le recrutement et l'utilisation d'enfants, le refus d'accès humanitaire et les enlèvements.

Le rapport de l'ONU montre que 5 301 enfants ont été tués et 6 348 autres blessés, marquant une augmentation de 35 % par rapport aux années précédentes.

Le rapport indique également que le recrutement et l'utilisation d'enfants ont également augmenté en 2023, avec 8 655 cas vérifiés, dont environ 15 % concernaient des filles, qui ont également subi de multiples violations pendant leur recrutement ou leur utilisation.

Les enlèvements d'enfants ont également continué à des niveaux élevés, avec 4 356 victimes d'enfants vérifiées en 2023, selon le rapport.

« Permettez-moi de rappeler à toutes les parties belligérantes que, lorsqu'elles recourent à la force armée, en contradiction avec la Charte des Nations Unies, elles ne peuvent le faire au détriment de la vie et du bien-être des enfants », a déclaré Gamba.

« Soyons clairs : il n'y a aucune excuse pour nuire aux enfants pendant un conflit armé. »