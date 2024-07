Haïti : plus de 300 000 enfants déplacés par la violence des gangs

La violence des gangs en Haïti a déplacé plus de 300 000 enfants depuis mars, a déclaré mardi l'agence des Nations Unies pour l'enfance, alors que le pays des Caraïbes s'efforce de réduire les meurtres et les enlèvements.

Les enfants représentent plus de la moitié des 580 000 personnes qui se sont retrouvées sans abri au cours des quatre derniers mois. Le pic de violence a commencé à la fin du mois de février après une série d'attaques coordonnées contre des infrastructures gouvernementales clés qui ont finalement conduit le Premier ministre Ariel Henry à démissionner en avril.

"La catastrophe humanitaire qui se déroule sous nos yeux a des effets dévastateurs sur les enfants", a déclaré Catherine Russell, directrice générale de l'UNICEF, dans un communiqué. "Les enfants déplacés ont désespérément besoin d'un environnement sûr et protecteur, ainsi que d'un soutien et d'un financement accrus de la part de la communauté internationale."

Les gangs contrôlent désormais au moins 80% de la capitale Port-au-Prince et des routes principales qui y mènent et en sortent. Selon l'ONU, plus de 2 500 personnes ont été tuées ou blessées dans le pays au cours des trois premiers mois de l'année.

De nombreux enfants vivent dans des abris de fortune, notamment dans des écoles où les conditions d'hygiène sont déplorables, ce qui les expose à des risques de maladie. Les fermetures d'écoles entraînent également une augmentation du taux d'abandon scolaire.

L'agence a déclaré que les enfants en Haïti sont forcés de rejoindre des gangs violents pour survivre car ils n'ont souvent pas accès à la nourriture, aux soins de santé, à l'eau potable et à l'assainissement. Les enfants et les adolescents déplacés en Haïti sont également confrontés à un risque plus élevé d'agression sexuelle, d'exploitation, de maltraitance et de séparation familiale, selon l'UNICEF.

Cette annonce intervient quelques jours après l'arrivée de centaines de Kényans en Haïti pour aider à sauver le pays de l'emprise des gangs armés. Ce déploiement a suscité des réactions mitigées après qu'une mission de maintien de la paix de l'ONU ait introduit le choléra dans le pays il y a plusieurs années et ait été entachée d'allégations sexuelles.