Guerre Israël-Hamas : de l'aide alimentaire largué sur Khan Younès

Dans le ciel de Gaza, des avions distribuent de la nourriture deux jours après une frappe qui a tué au moins 90 personnes, dont des enfants, selon le ministère de la santé du gouvernement du Hamas.

Le largage de denrées alimentaires s'est fait par voie aérienne au dessus du camp de réfugiés de Khan Younès, situé à environ deux kilomètres de la côte, au nord de Rafah et acheminée par des camions. Ces ravitaillements aériens sont contestés par certaines organisations humanitaires, qui remettent en question leur efficacité.

Près de ce camp, la zone d'Al-Mawasi, a été la cible de tirs israéliens samedi. Cette zone entre Rafah et Khan Younès, avait été déclarée zone humanitaire par Israël. L'ONU estime que plus de 40 millions de tonnes de débris jonchent désormais la bande de Gaza. L'organisation internationale prévoit qu'il faudra 15 ans pour déblayer Gaza, pour un coût estimé entre 500 et 600 millions de dollars.