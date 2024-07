Guerre Israël-Hamas : l'Égypte et la Jordanie critiquent l'offensive à Gaza

Après des pourparlers tenus mercredi au Caire, les ministres des Affaires étrangères d'Égypte et de Jordanie ont fermement critiqué l'agression israélienne continue dans la bande de Gaza.

Cette déclaration survient dans un contexte de violences exacerbées et de tensions croissantes dans la région.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a exprimé un rejet total des politiques israéliennes. Lors d'une conférence de presse après les discussions, Abdelatty a déclaré : "Le ministre Safadi et moi avons souligné notre rejet complet des politiques systématiques israéliennes visant à imposer une nouvelle réalité au peuple palestinien, les forçant à fuir et à les déplacer de leurs terres et de leur pays." Il a ajouté : "Cette situation mène finalement à la liquidation de la question palestinienne et de ce qu'elle représente en éradiquant le principe de la terre contre la paix et toute l'idée d'un pays et d'une nation palestiniens."

En parallèle, l'armée israélienne a intensifié ses opérations. Mercredi, elle a ordonné aux Palestiniens de quitter la ville de Gaza et de se diriger vers le sud, poursuivant une nouvelle offensive qui a causé la mort de dizaines de personnes en 48 heures. Les bombardements israéliens se concentrent désormais sur plusieurs quartiers périphériques de la ville, entraînant le déplacement de milliers de Palestiniens. Les militants du Hamas, qui s'étaient regroupés dans des zones ciblées par Israël, continuent de résister.

Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a également condamné les actions israéliennes, qualifiant la situation de dramatique : "Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes au 278e jour de l'agression sauvage d'Israël sur Gaza. Israël a commis des crimes de guerre sans précédent dans l'histoire moderne, allant de l'assassinat d'enfants à celui de travailleurs humanitaires des Nations Unies, en passant par la destruction de communautés entières." Safadi a souligné : "Gaza est devenue un endroit dangereux pour tous ses habitants, qu'ils soient enfants, hommes, femmes ou personnes âgées."

Les bombardements israéliens, qui se poursuivent dans tout le territoire, semblent viser à augmenter la pression sur le Hamas lors des négociations pour un cessez-le-feu. Des médiateurs américains, égyptiens et qataris sont actuellement en pourparlers avec des responsables israéliens au Qatar pour tenter de conclure un accord.

Depuis le début des bombardements, plus de 38 200 personnes ont été tuées et plus de 88 000 blessées, selon le ministère de la Santé de Gaza. La majorité de la population a été forcée de quitter ses foyers, et beaucoup ont été déplacés plusieurs fois. Des centaines de milliers de personnes vivent désormais dans des conditions précaires dans des camps de tentes surpeuplés.

L'escalade actuelle a débuté avec le raid transfrontalier du Hamas le 7 octobre, au cours duquel environ 1 200 personnes, principalement des civils, ont été tuées dans le sud d'Israël. Les militants ont pris environ 250 personnes en otage, dont environ 120 restent captives, avec un tiers des otages présumés décédés.