La population mondiale atteindra 10,3 milliards d’habitants en 2080

Selon un nouveau rapport des Nations Unies, la population mondiale atteindra un pic au milieu des années 2080, passant de 8,2 milliards de personnes en 2024 à environ 10,3 milliards, puis redescendra à environ 10,2 milliards d'ici la fin du siècle.

Des chiffres en dessous des prévisions initiales. "La population mondiale en 2100 devrait être inférieure de 700 millions par rapport aux prévisions d'il y a dix ans", a déclaré Navid Hanif, secrétaire général adjoint de l'ONU pour le développement économique.

D'après John Wilmoth, directeur de la Division de la population de l'UNDESA, cette baisse serait expliqué par des niveaux de fécondité plus bas dans des pays et notamment en Chine.

En 2024, la population a atteint un pic dans 63 pays, y compris la Chine et le Japon, avec une diminution prévue de 14 % au cours des trente prochaines années. Pour 48 autres pays, dont le Brésil et la Turquie, la population culminera entre 2025 et 2054. Dans 126 autres pays, y compris l'Inde et les États-Unis, la population devrait augmenter jusqu'en 2054 et potentiellement atteindre un pic plus tard.

Une croissance rapide est prévue dans neuf pays africains, dont l'Angola et la République démocratique du Congo, avec un doublement de leur population entre 2024 et 2054.