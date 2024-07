Ouganda : des lions traversent des rivières de crocodiles pour s'accoupler

Un lion à trois pattes et son frère ont réalisé ce que les chercheurs considèrent comme un "record" en traversant à la nage une rivière africaine peuplée d'hippopotames et de crocodiles du Nil. Dans une recherche désespérée de femelles, le couple a traversé à la nage le canal de Kazinga, en Ouganda, sur une distance de 1,5 kilomètre. Selon les chercheurs, ce comportement inhabituel est la preuve de l'impact négatif de l'homme sur leur population.

Un repos bien mérité pour ces deux lions, que les chercheurs pensent avoir nagé la plus longue distance jamais enregistrée pour cette espèce. Un exploit rendu encore plus remarquable par le fait que l'un des lions - Jacob - n'a que trois pattes, ayant perdu l'une d'elles dans un piège à braconniers.

Grâce à un drone, les chercheurs ont filmé Jacob et son frère Tibu surmontant leur aversion naturelle pour l'eau et traversant à la nage le canal de Kazinga. Tel était leur détermination à trouver des femelles qu'ils ont bravé des eaux infestées de crocodiles et d'hippopotames pour arriver sur la rive opposée, quelque 1,5 kilomètre plus loin.

Les scientifiques qui ont capturé ce moment ont décrit l'événement et leurs découvertes dans un article publié dans la revue Ecology and Evolution.

"Du point de vue comportemental, il est fascinant de les voir traverser un si grand plan d'eau sur une si longue distance," déclare Alexander Braczkowski, biologiste de la conservation travaillant avec l'Université Griffith en Australie et l'Université de l'Arizona du Nord.

"Je pense que c'est aussi un témoignage d'un problème beaucoup plus vaste, et c'est un symptôme d'un problème beaucoup plus large. Les animaux sont obligés de prendre des risques beaucoup plus grands dans un monde dominé par les humains," ajoute-t-il.

Braczkowski pense que Jacob et Tibu ont été forcés de nager en raison du manque de femelles dans le parc national. Les lionnes sont plus susceptibles d'être tuées par les agriculteurs en représailles pour le meurtre de bétail. Les chercheurs disent que cela a conduit à ce que les mâles soient plus nombreux que les lionnes.

Une population de lions en bonne santé devrait avoir un ratio de deux femelles pour un mâle, mais dans le parc national Queen Elizabeth, ces chiffres ont été inversés, et il y a deux fois plus de mâles que de femelles, explique Braczkowski.

Jacob et Tibu avaient, en fait, perdu une lutte pour la dominance avec d'autres mâles quelques heures avant de décider de faire cette traversée remarquable vers l'autre rive.

Les grands félins ont fait au total trois tentatives de traversée, toutes en l'espace d'une heure.

L'équipe a également capturé la deuxième tentative sur caméra.

"Il est assez clair que quelque chose les suit. C'est soit un hippopotame, soit un crocodile du Nil," dit Braczkowski.

"Ce canal de Kazinga, qui relie essentiellement les deux systèmes lacustres du lac Édouard et du lac George, a une densité assez élevée de crocodiles du Nil et d'hippopotames, connus pour attaquer et même prédater les lions."

"Ce que vous voyez dans ces premières tentatives, c'est qu'ils rassemblent leur courage, probablement en rencontrant quelque chose dans l'eau, et puis dans cette dernière tentative, ils se disent, d'accord, on y va. Et ils font cette traversée monstrueuse de plus d'un kilomètre," ajoute Braczkowski.

Depuis qu'ils ont commencé à suivre Jacob en 2017, il a traversé des épreuves difficiles, principalement à cause des humains.

"C'est un animal qui a été pris dans un piège. Il a été sauvé de ce piège. Un an plus tard, il a perdu cette même patte qui était prise dans le piège à cause d'un piège à roue de braconnier, probablement au Congo. Puis, six mois après, sa famille a été empoisonnée. Sa fierté a été essentiellement divisée en deux. Peu de temps après, il a été encorné par un buffle," explique Braczkowski.

"Ensuite, il fait une dispersion de 75 kilomètres vers le nord, essayant de trouver un territoire avec ses deux frères, perd un frère. Et maintenant, nous le voyons dans le crépuscule de sa vie, prenant les plus grands risques de sa vie pour essayer de transmettre ses gènes. Donc, oui, je pense que c'est évidemment d'autant plus remarquable qu'il n'a que trois pattes."

"Il y a quelque chose chez ce lion particulier qui dit simplement, je ne vais pas abandonner."

Les lions ont déjà été observés en train de nager, notamment au Zimbabwe et au Botswana, mais ils sont beaucoup moins à l'aise dans l'eau que d'autres grands félins, tels que les jaguars et les tigres, dit Braczkowski.