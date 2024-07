Afrique du Sud : Le Cap ravagé par des intempéries, 4 500 déplacés

La ville sud-africaine du Cap et ses environs ont été frappés jeudi par de nouvelles tempêtes qui ont arraché les toits des maisons et causé des inondations généralisées, forçant au moins 4 500 personnes à quitter leurs foyers et endommageant au moins 15 000 structures, ont indiqué les autorités.

Les intempéries dévastatrices ont commencé il y a une semaine.

Depuis la fin de la semaine dernière, plusieurs fronts froids ont frappé la région située à la pointe sud-ouest de l'Afrique, apportant des précipitations record dans certaines régions et des vents violents. Les autorités municipales ont indiqué que le mauvais temps devrait se poursuivre jusqu'au week-end et possiblement jusqu'à la semaine prochaine.

Le quartier de Wynberg au Cap était jonché de débris jeudi matin après que le dernier front ait frappé dans la nuit. Les vents forts ont arraché des toits, détruit des parties de maisons et d'autres bâtiments, et abattu des poteaux électriques. La ville du Cap a déclaré que son centre des opérations de secours en cas de catastrophe avait travaillé toute la nuit pour répondre aux appels à l'aide des résidents.

Au moins 4 500 personnes ont été déplacées et 15 000 structures endommagées dans le Cap et la province plus vaste du Cap occidental avant la dernière tempête de mercredi soir, et ces chiffres devraient augmenter.

JP Smith, membre du comité municipal pour la sécurité et la sûreté du Cap, a déclaré que la ville et les organisations non gouvernementales avaient déjà fourni plus de 36 000 repas et distribué 6 000 couvertures aux personnes touchées au cours des deux derniers jours.

De nombreuses personnes laissées sans abri se trouvent dans les établissements informels pauvres à la périphérie du Cap, où les cabanes en métal et en bois sont particulièrement vulnérables aux vents violents et aux inondations. Les écoles ont été fermées au Cap et dans d'autres zones voisines, y compris la célèbre région viticole de Stellenbosch, où la neige a recouvert les rues plus tôt dans la semaine, un événement très inhabituel en raison des fronts froids extrêmes venant de l'océan Atlantique.

Trois rivières majeures de la province ont débordé, a déclaré le maire du Cap, Geordin Hill-Lewis. Les services provinciaux de gestion des catastrophes ont ordonné l'évacuation de certaines personnes dans la région agricole de Citrusdal et des parties de la région viticole autour de Stellenbosch, située à environ 48 kilomètres à l'intérieur des terres depuis le Cap, en raison des inondations.

Les autorités envisageaient la libération contrôlée de l'eau de certains barrages comme « mesure de précaution » pour éviter qu'ils ne débordent et causent plus de dégâts, a indiqué le gouvernement provincial.

Le Cap et d'autres parties de la côte sud-ouest de l'Afrique du Sud sont souvent affectés par des fronts froids pendant les mois d'hiver au milieu de l'année, qui apportent de fortes pluies et des vents violents. Mais il est inhabituel que plusieurs fronts frappent en si peu de temps.