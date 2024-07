Charlize Theron récolte plus d'un million de dollars pour les jeunes sud-africains

Comme chaque année l’actrice Charlize Theron a organisé sa Block Paty qui célèbre les travaux accomplis par son association Charlize Theron's Africa Outreach Project (CTAOP).

L’évènement permet également de récolter de l’argent au profit de l’organisation caritative.

Plus d’un million de dollars ont été récoltés pendant cette quatrième édition organisée sur le site Universal Backlot.

"Humblement, j'essaie de trouver le mot. Mais c'est un si petit rôle que nous jouons dans les programmes existants et de pouvoir soutenir les organisations communautaires et ensuite de venir et de célébrer la communauté qui rend cela possible, pour moi c'est comme un moment de cercle complet. C'est pourquoi j'apprécie toujours que ces personnes soient des investisseurs de longue date. Ils sont restés avec nous pendant des dizaines d'années et je suis donc très reconnaissante lorsque nous avons l'occasion d'avoir ce genre d'événements.", a indiqué Charlize Theron.

La Block Party, qui vise à soutenir les jeunes en Afrique du Sud, où CharlizeTheron est née et a grandi, a également été marquée par une conversation entre Theron et les activistes sud-africains Neo Mohajane et Miché Williams.

L'actrice Charlize Theron a lancé son organisation il y a près de vingt ans. Le projet s'investit dans la santé et la sécurité des jeunes en Afrique du Sud et les fait progresser afin de créer un avenir plus équitable pour tous.

"La chose la plus efficace que nous puissions faire est de comprendre que l'endroit où nous vivons est - c'est la chance du tirage au sort. Nous ne choisissons pas vraiment l'endroit où nous allons naître. ", a expliqué l'actrice.

De nombreuses célébrités sont également venues soutenir l'organisation, notamment les chanteurs de country Lainey Wilson et Tanner Adell, et la personnalité de la télévision Jeannie Mai.