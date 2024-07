No Comment : nouvelles images des opérations des forces israéliennes à Gaza

Suite à l'attaque du Hamas d'octobre 2023, l'offensive israélienne à Gaza a fait plus de 38 200 morts et plus de 88 000 blessés, selon le ministère de la santé de la bande de Gaza, lequel ne fait pas de différence entre les combattants et les civils dans le décompte des victimes. À Jabaliya, au nord de la bande de Gaza, l'hôpital indonésien est devenu le principal fournisseur de soins de santé, malgré la crise du carburant et le conflit en cours. Le directeur de l'hôpital, Marawan al-Sultan, a déclaré mardi à l'agence AP que des dizaines de patients avaient été transférés dans son hôpital après la fermeture du principal établissement médical de la ville de Gaza.