No Comment : des jeunes Palestiniens pratiquent le "parkour" sur les ruines de Gaza

Les jeunes adeptes de "parkour", confrontés à la destruction de leurs lieux d'entraînement, pratiquent désormais leurs acrobaties parmi les décombres malgré les nombreux dangers de blessures. Selon le ministère de la Santé de Gaza, le nombre de morts depuis le 7 octobre a dépassé les 38 150, dont de nombreuses femmes et enfants, et plus de 87 400 personnes ont été blessées. Cette campagne militaire israélienne fait suite à l'attaque menée en octobre par le groupe militant Hamas, qui a tué environ 1 200 personnes en Israël et pris 2 450 otages, dont 120 restent détenus à Gaza. Le "Parkour" consiste à se déplacer efficacement en milieu urbain ou naturel sans utiliser d'équipement. Il repose principalement sur le principe d'adaptation.