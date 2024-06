Les jeunes kenyans toujours dans la rue contre la loi de finances

Les rassemblements ont paralysé le quartier des affaires de Nairobi, avec l'intervention de la police anti-émeute utilisant des gaz lacrymogènes et des canons à eau près du parlement. Les manifestants rejettent une nouvelle taxe de 2,75 % sur les revenus pour l'assurance-maladie, et des hausses sur l'huile végétale et le carburant. Le gouvernement Ruto justifie ces mesures pour stabiliser les finances. Les incidents ont déjà causé deux morts et 200 blessés, suscitant une large opposition dans le pays.