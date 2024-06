No Comment : au moins 13 morts dans les manifestations au Kenya

Au moins 13 personnes ont été tuées par des tirs de la police, ce mardi 25 juin, selon l'AFP. Les manifestants exigent que les législateurs rejettent le projet de loi imposant de nouvelles taxes. Les députés ont quand même adopté le projet de loi mais ont dû fuir lorsque les manifestants ont pénétré dans le parlement. Les troubles ont entraîné une cinquantaine de blessés et provoqué des émeutes à l'échelle nationale. Le président kényan William Ruto, en déplacement pour une réunion de l'Union Africaine, a promis de réprimer la « violence et l'anarchie », suscitant une forte préoccupation de l’Union Africaine, des États-Unis et de plusieurs pays européens.