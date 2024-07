100 jours au pouvoir : un regard sur la gouvernance de Diomaye Faye

Le 10 juillet 2024 marque les 100 premiers jours de Bassirou Diomaye Faye à la présidence du Sénégal, après son investiture le 2 avril.

Un regard sur ses premiers pas révèle des efforts pour aborder des urgences comme la gouvernance, la corruption et la baisse du coût de la vie.

En effet, le président Bassirou Diomaye Faye a mis l’accent sur la lutte contre la corruption, la réduction du coût de la vie, et la réforme judiciaire. Il a également promis de créer des emplois et de réformer le foncier. Bien que la baisse des prix des denrées alimentaires ait été saluée, elle est jugée insuffisante face à la cherté de la vie.

Le président est confronté à des défis majeurs, notamment les inégalités économiques et le chômage élevé. L’exploitation du champ pétrolier de Sangomar pourrait offrir des opportunités, mais la gestion des contrats pétroliers sera cruciale pour maximiser les bénéfices.

Diplomatie et Relations Internationales

Bassirou Diomaye Faye a d’abord visité les pays voisins, puis s’est rendu en France pour renforcer les relations bilatérales. Il joue également un rôle de médiateur régional, soutenant l'unité africaine et la coopération au sein de la CEDEAO.

Le président Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko ont clarifié leurs rôles : Faye gère les questions stratégiques et diplomatiques, tandis que Sonko s’occupe de l’administration quotidienne. Cette répartition est saluée pour sa clarté et son efficacité.

Bien que le président Faye ait lancé plusieurs réformes notables, il devra prouver leur efficacité face aux attentes élevées des Sénégalais. Les premiers mois montrent une volonté de changement, mais des défis importants, tels que le chômage des jeunes et les inégalités économiques, restent à surmonter.