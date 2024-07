Russie : Modi rencontre Poutine sur fond de désaccords diplomatiques

Le premier ministre indien Narendra Modi, entame ce lundi une visite de deux jours en Russie.

Les liens entre Moscou et New Delhi se sont envenimés depuis que la Russie a commencé à se rapprocher de la Chine. Les experts ont relevé que l’Inde choisit régulièrement de rester en retrait des initiatives dominées par la Russie et la Chine.

Selon Chietigj Bajpaee, chercheur principal sur l'Asie du Sud à la Chatham House, basée au Royaume-Uni, l'Inde s'éloigne de plus en plus des forums dans lesquels la Russie et la Chine jouent un rôle prépondérant. "La présidence relativement discrète de l'Inde de l'Organisation de coopération de Shanghai l'année dernière et la décision de Modi de ne pas participer au sommet de cette année en sont la preuve", a déclaré M. Bajpaee.

En juin 2020, une confrontation le long de la frontière contestée entre la Chine et l'Inde a radicalement modifié les relations déjà tendues entre les deux pays, les troupes rivales s'affrontant à coups de pierres, de gourdins et de poings. Au moins 20 soldats indiens et quatre soldats chinois ont été tués. Depuis, les tensions persistent, malgré les pourparlers.

Ces tensions se sont répercutées sur le regard que New Delhi porte sur Moscou.

L'Inde ne veut pas voir ce virage (de la Russie) vers la Chine se poursuivre, car dans ce type de triangle stratégique, l'Inde craint la Chine et la Russie", a déclaré l'analyste Theresa Fallon, du Center for Russia, Europe, Asia Studies.

Le développement du commerce occupera une place importante dans les discussions entre Poutine et Modi, en particulier les intentions de développer un corridor maritime entre le grand port indien de Chennai et Vladivostok.

L'Inde est également fortement dépendante de la Russie pour ses approvisionnements militaires, mais la ligne d'approvisionnement de Moscou ayant été touchée par les combats en Ukraine, l'Inde a diversifié ses achats en matière de défense, en achetant davantage aux États-Unis, à Israël, à la France et à l'Italie.

"La coopération en matière de défense sera clairement un domaine prioritaire", a déclaré M. Bajpaee, ajoutant que 60 % des équipements et systèmes militaires indiens sont "toujours d'origine russe".

Depuis que les sanctions occidentales ont bloqué les exportations de pétrole russe après le début de la guerre en Ukraine, l'Inde est devenue un acheteur clé de pétrole russe ; elle obtient maintenant plus de 40 % de ses importations de pétrole de la Russie, selon les analystes.