Fally Ipupa enchante son public à Lyon

L'artiste congolais Fally Ipupa s'est produit devant un large public pour la première date française de sa tournée européenne, à Lyon.

Petits et grands sont venus parfois de très loin pour écouteur leur icône.

Déjà plus de 20 ans de carrière pour Fally Ipupa dont la musique est enracinée dans la rumba congolaise. Si le son de l’artiste s'est enrichi de sonorités urbaines africaines, il puise également ses influences dans le hip-hop américain.

Ce savant mélange participe au succès de ses tubes, tout comme le fait la danse également.

"C'est une fusion, c'est un métissage, ce sont de belles couleurs et c'est toujours un kiff parce que tu rencontres des danseurs, j'ai pris la relève avec Armel, qui est aussi le chorégraphe, et metteur en scène parce qu'il fait un travail énorme ..décide de l'emplacement des danseurs, comment ca se passe ..c'est vraiment un vrai vrai kiff.", s'est réjoui Isaac Kalonji, l'un des chorégraphes de la tournée de Fally Ipupa.

Aux côtés de l'artiste pendant deux heures de show : ses musiciens et les danseurs de sa troupe kinnoise sebène ainsi que des danseurs français.

Joanne Bell savoure la communion avec le public après cinq jours de préparation intense : "J'ai préféré dansé sur Assana..une chanson entrainante que tout le monde connait, on aime tous danser chez nous, on est en duo et en connexion avec le public, c'est vraiment un moment ou tout le stade chante." a-t-elle déclaré.

Fally Ipupa est le premier interprète congolais chantant en lingala, à être certifié disque d’or pour l’album « Tokooos ». Il se rendra en Italie après le Portugal et la France.