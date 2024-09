Gaz Mawete revient sur son concert à La Cigale et ses projets à venir

Le chanteur congolais Gaz Mawete, a donné son premier concert à La Cigale a Paris, le 14 septembre 2024. Un événement qui a rassemblé son public et des invités surprise comme la star Fally Ipupa, son "grand frère" musical. L'artiste a fait un retour sur ce concert, s’est confié sur sa relation avec Fally Ipupa et a dévoilé ses futurs projets comme un concert au Stade des Martyrs à Kinshasa.

Le 14 septembre, Gaz Mawete, star de la musique congolaise a donné son premier concert à La Cigale, salle parisienne emblématique. Le public, venu en nombre, a réservé un accueil enthousiaste à l'artiste. "Le public a été fantastique et je suis très reconnaissant envers toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement", a-t-il déclaré.

Des invités prestigieux

Le concert a été marqué par la présence de plusieurs invités de renom, parmi lesquels Niska, Franglish, Chilly et Fally Ipupa, figure emblématique de la musique congolaise. La venue de Fally Ipupa à cet événement a une résonance particulière pour Gaz Mawete. "C'est quelqu'un que je prends pour exemple et le voir se déplacer pour venir dans mon concert comme ça, je dirais que je suis heureux et très reconnaissant envers lui ", a confié le chanteur congolais.

Des projets ambitieux en Europe et en Afrique

Après le succès de La Cigale, Gaz Mawete ne compte pas se limiter à la scène parisienne. L’artiste congolais a dévoilé son intention de se produire à travers l’Europe, mais également en Afrique, notamment dans sa ville natale, Kinshasa.

L'un des projets les plus ambitieux qu'il nourrit est de se produire au Stade des Martyrs, lieu mythique de la musique congolaise. "Le Stade des Martyrs est l’un des endroits les plus convoités par les artistes congolais", a-t-il souligné. "Si les gens se déplacent pour venir me voir là-bas, cela me montrera que tous les efforts que j’ai fournis n’ont pas été vains", a-t-il déclaré.