Nigéria: le festival de danse et d'art d'Abuja 2024

Pendant trois jours, des cours de danse, des expositions et des spectacles en direct ont eu lieu, Dafa présentant des artistes de différents genres de danse au Nigeria.

Il s'agit du festival de danse et d'art d'Abuja organisé par Dafa, un événement annuel qui promeut la danse et d'autres formes d'art au Nigeria.

Une plateforme qui aide à former de jeunes esprits créatifs en leur donnant l'occasion de s'exprimer dans diverses formes d'art.

Selon la fondatrice, Esther Ikyanyon, Dafa crée un espace de présentation des arts créatifs au Nigeria par les Nigérians et les autres pays participants, promouvant ainsi l'échange du patrimoine culturel.

"Dafa inspire les gens et, lors de l'événement de cette année, nous espérons que les gens seront inspirés par les différentes représentations. Nous ne venons donc pas ici uniquement pour divertir, mais nous travaillons sur nos histoires, nos leçons et nos thèmes", a-t-elle ajouté.

"L'événement crée une communauté continentale qui apportera de la valeur à la nation. Lorsqu'elle entre dans l'espace créatif, elle doit être exploitée pour apporter la valeur souhaitée, et c'est ce que fait Dafa", a déclaré Francis Duru, acteur de Nollywood.

Le fondateur de Dafa a déclaré que l'événement de cette année avait la particularité d'intégrer la mode dans le style de la danse.

Le thème du festival de cette année est "mode et fusion". Il s'agit d'intégrer la mode dans une pièce de théâtre intitulée "threads of destiny", qui met en scène l'acteur de Nollywood Francis Duru et d'autres esprits créatifs de la ville d'Abuja. L'idée est donc d'infuser la fusion dans la performance, la musique et la danse. C'est le point fort de l'événement de cette année".

Certains esprits créatifs présents à l'événement ont déclaré que la marque s'était montrée cohérente et avait apporté son soutien en aidant les jeunes artistes créatifs à s'épanouir et à s'élever.

"Petit à petit, l'oiseau fait son nid, donc pour Dafa, cela a été une croissance graduelle et c'est bien parce que c'est dans son processus qu'il sera soutenu et j'aime le fait qu'ils font un pas à la fois, et c'est ce qui est unique à ce sujet", a déclaré M. Duru.

"Le thème dit tout, souvent, la danse est un acte à la mode et dans de nombreux cas, nous ne reflétons pas l'aspect mode de la danse, donc je suis heureux qu'ils sortent cela pour que les gens puissent voir le sens de la mode dans la danse en regardant le style et les coutumes", a déclaré Michael Okoye, un artiste.

Jeedah Wilson, un autre artiste, estime que Dafa est une plateforme prometteuse qui a permis de mettre les artistes en contact les uns avec les autres au fil des années.

Cette année, ils sont même allés jusqu'à ajouter une pièce de théâtre. Au départ, il n'y avait que de la danse, de la danse et peut-être de la musique, mais maintenant j'ai entendu dire qu'il y aurait une pièce de théâtre et j'attends cela avec impatience.

Grâce à sa plateforme, Dafa a permis à de nouveaux artistes d'obtenir des bourses, des invitations à des spectacles et des opportunités de se faire connaître sur la scène internationale.