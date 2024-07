Euro 2024 : la France rejoint l'Espagne en demi-finale

La France s'est qualifiée vendredi pour les demi-finales de l'Euro 2024 après sa victoire aux tirs au but 5-3 contre le Portugal.

0 à 0 après les prolongations pour le dernier match en Championnat d'Europe pour Cristiano Ronaldo.

Joao Felix a trouvé le poteau pour le seul tir manqué de la séance de tirs au but avant que Théo Hernández ne conclue la partie par un contre-pied parfait pleine lucarne ; mettant fin ainsi à une série de 4 échecs français dans cet exercice.

Ronaldo, 39 ans, a marqué le premier penalty portugais lors de la séance de tirs au but et a fini par consoler son coéquipier Pepe, 41 ans, qui pleurait sur l'épaule de son capitaine.

"Nous devons traverser ce moment de perte, qui est très douloureux", a déclaré Pepe.

En 20 ans de carrière, Ronaldo a remporté l'Euro en 2016, lorsque le Portugal a battu la France en finale. Reste à savoir si le quintuple joueur mondial de l'année continuera à jouer pour son pays jusqu'à la Coupe du monde 2026, lorsqu'il aura 41 ans.

"Tout est trop brutal", a déclaré Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal, lorsqu'on lui a demandé s'il s'agissait du dernier match de Ronaldo pour son pays. "Nous subissons une défaite en tant qu'équipe - il n'y a pas de décisions individuelles à ce stade.

Cette victoire a mis fin à la récente série de tirs au but de Mbappé et de la France, qui s'étaient inclinés lors de leurs deux derniers grands tournois - en huitièmes de finale de l'Euro 2021 et lors de l'Euro 2022 - en raison de l'absence de l'équipe de France.

Cette victoire a mis fin aux récents déboires de Mbappé et de la France dans les tirs au but, qui s'étaient inclinés lors de leurs deux derniers grands tournois - en huitièmes de finale de l'Euro 2021 et en finale de la Coupe du monde 2022.

Avant cela, les Français avaient également été battus aux tirs au but par l'Italie en finale de la Coupe du monde 2006. Cela faisait donc 26 ans - depuis la victoire sur les Italiens en quart de finale de la Coupe du monde en 1998 - que les Bleus n'avaient pas été victorieux dans une séance de tirs au but.

Mbappé n'a même pas tiré de penalty cette fois-ci, ayant été remplacé pendant la mi-temps de la prolongation à la suite de quelques coups portés à son nez cassé qui était recouvert d'un masque de protection. Le sélectionneur français Didier Deschamps a déclaré que son capitaine était également fatigué.

Les Bleus n'ont pas eu besoin de leur joueur vedette, puisque Ousmane Dembele, Youssouf Fofana, Jules Kounde et Bradley Barcola ont tous trouvé le chemin des filets lors de la séance de tirs au but - qui s'est déroulée à la fin du match sous les yeux des supporters portugais - avant que le coup de grâce de Hernández ne déclenche des scènes de liesse pour les Français à l'intérieur du stade de Hambourg.

"Ce n'était pas facile", a déclaré le gardien français Mike Maignan. "Nous n'avons pas toujours bien joué, c'était un match compliqué.

"Nous sommes allés jusqu'à la séance de tirs au but et nous n'avons pas tremblé. Nous pouvons être fiers de nous.

La France affrontera l'Espagne en demi-finale après sa victoire en prolongation sur l'Allemagne à Stuttgart vendredi, les Bleus restant en course pour un troisième titre de champion d'Europe après 1984 et 2000.

L'équipe de Deschamps a atteint le dernier carré bien qu'aucun joueur français n'ait marqué en jeu ouvert depuis le début de l'année.

L'équipe de Deschamps a atteint le dernier carré malgré le fait qu'aucun joueur français n'ait marqué sur une action ouverte depuis le début du tournoi. Heureusement pour les Bleus, ils ont été excellents en défense, n'encaissant qu'un seul but, un penalty retenté par le Polonais Robert Lewandowski en phase de groupes.

"Nous sommes solides et exemplaires en défense et c'est essentiel dans un grand tournoi", a déclaré Deschamps. "Quand on ne marque pas beaucoup de buts, il vaut mieux ne pas en encaisser beaucoup non plus.

"Mais nous devons marquer plus de buts... nous sommes à la merci de nos adversaires".

Le Portugal a quitté la compétition sans avoir réussi à marquer dans aucun de ses matches à élimination directe - l'équipe a battu la Slovénie aux tirs au but en huitièmes de finale - ni dans son dernier match de groupe, ce qui a laissé à Martinez de nombreuses questions à résoudre.

"De notre côté, nous méritions de gagner", a déclaré le sélectionneur portugais. "Mais nous parlons d'un match contre les meilleurs joueurs d'Europe. C'est une triste soirée.