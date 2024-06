USA : Taraji P. Henson "heureuse" de présenter les BET Awards

L'actrice américaine Taraji P Henson présentera cette année les BET Awards - la cérémonie annuelle qui récompense les personnalités afro-américaines ou issues de minorités. La star se sent très enchantée dans un rôle qu'elle affectionne particulièrement.

"C'est un honneur de présenter un tel événement. Parce que c'est la plus grande soirée de la culture. Certaines des plus grandes stars sont présentes. On nous présente beaucoup de nouveaux talents. Des politiciens, des gens de tous les horizons ; des leaders dans les communautés. C'est la plus grande soirée de la culture. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et le fait que l'on me confie le rôle d'hôtesse de la soirée est un véritable honneur", a déclaré Henson.

Henson compare le rôle d'animateur d'une émission de remise de prix à celui d'un acteur de théâtre.

"Pour moi, c'est au théâtre que je me sens le plus à l'aise. Croyez-le ou non, car j'ai été formé au théâtre. J'aime la scène. J'aime les réactions instantanées du public. J'aime la synergie entre l'énergie que je donne au public et celle qu'il me renvoie. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel que le théâtre en direct", a-t-elle déclaré.

Mme Henson a qualifié les BET Awards d'"espace sûr" pour la culture noire.

"Il est important que BET mette en avant la culture et nous. Parce que si nous n'avions pas de BET, comment les petits sauraient-ils que toute cette grandeur existe ? Comment pourrons-nous nous inspirer les uns les autres si nous ne nous voyons pas ? C'est donc un espace sûr pour nous, de s'encourager mutuellement. Alors que parfois, dans ce secteur, nous n'avons pas l'occasion de nous voir élevées et célébrées comme ça", a-t-elle déclaré.

Drake est en tête des nominations avec sept prix, dont celui de l'album de l'année pour son huitième album studio, "For All the Dogs". L'un des prix pour lesquels il est en lice est le clip de "First Person Shooter", sa collaboration avec J. Cole qui a peut-être été le catalyseur de son récent conflit avec le rappeur Kendrick Lamar. Nicki Minaj suit avec six prix, dont celui de l'album de l'année pour son très attendu "Pink Friday 2".

Et Taraji se dit impatiente de voir Will Smith interpréter une nouvelle chanson à cette soirée.

"Tout ce que Will chantera, je serai là pour l'apprécier, car nous savons qu'il a eu quelques succès, mais vous savez, c'est l'été. Je me suis juste dit que j'allais le dire. Mais j'ai hâte d'entendre sa nouvelle musique. Je suis. Je suis juste excité, comme Will, allez. Will, tu dois le lui faire savoir", a déclaré Henson.

Les BET Awards ont lieu le 30 juin au Peacock Theater de Los Angeles.