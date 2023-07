USA : Niecy Nash "tellement heureuse" de sa nomination aux Emmy Awards

L’actrice afro-américaine Niecy-Nash Betts figure dans la sélection des Emmy Awards pour le meilleur second rôle féminin dans une série ou un film d’anthologie.

Une nomination des plus inattendues selon l’actrice.

"J'ai eu un rendez-vous galant hier soir parce que j'ai obtenu mon étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Nous sommes donc sortis dans la soirée, de quoi faire briller cette étoile lors d’un tête-à-tête en amoureux. Je me suis tellement amusée que je me suis endormie maquillée. C'est pour ça que je suis maquillée à l'aube. Le truc, c'est que lors des nominations, j'ai dû aller nourrir le chien, et ils n'ont pas annoncé ma catégorie, donc je ne savais pas vraiment ce qui s'était passé. Je suis donc aller vérifier, après plusieurs pages, j'ai vu mon nom et je me suis dit : "Dieu est bon", relate l'actrice.

L’actrice est en lice pour le rôle de Glenda Cleveland dans la série anthologique "Monstre", qui raconte l’histoire Jeffrey Dahmer, l’un des tueurs en série les plus notoires de l’histoire américaine, joué par Evan Peters.

"Laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai été choqué. Je veux dire, au point que vous auriez pu m'acheter pour un centime et obtenir de la monnaie en retour. Je me suis dit : des milliards de personnes regardent ça ? Je n'ai jamais vu cela venir. Je n'aurais jamais imaginé un tel phénomène au cinéma. Je ne l'avais pas vu venir. J'ai été absolument choquée et je suis très heureuse. J'ai réalisé que je n'avais même pas eu une chance, vous savez, une fois que j'ai vu que j'avais été nominée, votre téléphone s'est mis à sonner, à sonner, à sonner, à sonner, à sonner, à sonner. J'ai juste pu regarder et voir qu'au total, la série a obtenu 13 nominations," ajoute-t-elle.

"Monstre" a obtenu des nominations pour la meilleure série ou film d'anthologie, des nominations pour Evan Peters et Richard Jenkins en tant qu'acteurs et des nominations pour Carl Franklin et Paris Barclay en tant que réalisateurs.

La cérémonie des Emmy Awards aura lieu le lundi 18 septembre.