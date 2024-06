CEDEAO : 2,6 milliards de dollars pour sécuriser l'Afrique de l'Ouest

Les chefs de la défense de l'Afrique de l'Ouest ont proposé jeudi un plan ambitieux visant à déployer une "force en attente" de 5 000 hommes pour lutter contre l'aggravation des crises sécuritaires dans la région, une mesure qui, selon les analystes, pourrait ne pas fonctionner en raison des problèmes de financement et de division au sein du bloc régional.

Le plan, qui coûtera 2,6 milliards de dollars par an, a été proposé aux chefs d'État lors d'une réunion des responsables de la défense à Abuja, la capitale du Nigeria. Le plan vise également à prévenir d'autres coups d'État après une série de prises de pouvoir militaires qui ont déstabilisé la région, a déclaré le ministre nigérian de la défense, Mohammed Badaru.

La réunion de jeudi est la première occasion pour l'Union européenne de définir publiquement le financement de sa force de réserve, dont on parle depuis longtemps. Toutefois, les analystes ont identifié les défis auxquels elle pourrait être confrontée, notamment la pénurie de fonds de la part des États membres tenus de contribuer et l'obtention du soutien des pays victimes de coups d'État les plus touchés par les crises sécuritaires.

"Plus que jamais, nous sommes à un moment charnière de l'histoire de notre communauté pour faire face à l'insécurité", a déclaré Omar Alieu Touray, président du bloc régional de la Commission de la CEDEAO, en exhortant les États membres à soutenir la force. Leurs propositions devraient être examinées lors du prochain sommet des chefs d'État de la région.

Violence meurtrière

La résurgence des coups d'État en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale - dont quatre pays sont dirigés par des gouvernements militaires - a divisé la CEDEAO, qui compte 15 pays, et déstabilisé la région, en particulier les pays victimes de coups d'État que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui sont les plus touchés par la violence meurtrière qui s'étend à présent aux pays côtiers.

La CEDEAO a tenté en vain de rétablir la démocratie dans ces pays. Les sanctions économiques qui ont été levées ont eu pour effet que les trois pays victimes de coup d'État se sont retirés de la région et ont ouvert de nouvelles perspectives aux mercenaires russes qui s'y trouvent.

M. Touray, président de la commission de la CEDEAO, a déclaré que l'organisation avait invité les responsables des pays victimes du coup d'État, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, à assister à la réunion de jeudi et à participer à la formation d'une telle force. Il n'a pas été possible de savoir immédiatement si ces pays accepteraient de le faire.

"Je ne pense pas que la CEDEAO ait la capacité de lancer des interventions militaires sans aide étrangère", a déclaré Ulf Laessing, responsable du programme Sahel à la Fondation Konrad Adenauer.

Une telle force d'intervention ne peut fonctionner que si la CEDEAO obtient l'engagement de tous ses États membres et si elle élabore une stratégie pour traiter avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a déclaré Kars de Bruijne, chercheur principal au sein du groupe de réflexion Clingendael Institute.

"L'exécution (de ces plans) est le problème de la CEDEAO depuis longtemps", a-t-il déclaré.