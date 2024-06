"Les Libyens en ont assez des divisions", selon l'ONU

Les Libyens des régions rivales et de tous horizons en ont assez des divisions du pays et veulent que les acteurs politiques mettent fin à l'impasse dans laquelle ils se trouvent depuis des années et acceptent d'organiser des élections nationales, une étape clé pour la paix dans ce pays d'Afrique du Nord riche en pétrole, a déclaré mercredi la représentante adjointe de l'ONU.

Stephanie Koury a déclaré au Conseil de sécurité de l'ONU qu'elle avait rencontré des dirigeants politiques, des représentants de la société civile, des universitaires, des groupes de femmes, des chefs militaires et d'autres personnes à l'est et à l'ouest du pays pour écouter leurs points de vue. Elle a déclaré qu'il existe un consensus sur le fait que le "statu quo" actuel n'est pas viable et que le processus politique doit progresser vers la tenue d'élections.

La Libye a plongé dans le chaos après qu'un soulèvement soutenu par l'OTAN a renversé et tué le dictateur Mouammar Kadhafi en 2011. Dans le chaos qui a suivi, le pays s'est divisé, avec des administrations rivales à l'est et à l'ouest, soutenues par des milices rebelles et des gouvernements étrangers.

La crise politique actuelle découle de l'échec des élections du 24 décembre 2021 et du refus du Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, qui dirigeait un gouvernement de transition dans la capitale Tripoli, de démissionner. En réaction, le parlement de l'est de la Libye a nommé un Premier ministre rival qui a été suspendu. L'Est est désormais gouverné par le Premier ministre Ossama Hammad, tandis que le puissant commandant militaire Khalifa Haftar continue à exercer son influence.

Gouvernement parallèle

Stephanie Koury, la plus haute responsable de l'ONU en Libye depuis la démission du représentant spécial Abdoulaye Bathily en avril, a indiqué que de nombreux Libyens avec lesquels elle s'est entretenue ont souligné l'importance d'un "pacte" ou d'un accord qui affirmerait, entre autres, le respect du résultat des élections par les parties rivales. Ils ont également exprimé leur profonde inquiétude face aux divisions du pays et aux gouvernements parallèles, et ont proposé des idées sur une feuille de route pour les élections.

"Alors que les divisions institutionnelles et politiques ne cessent de s'aggraver, les Libyens ordinaires aspirent à la paix, à la stabilité, à la prospérité et à la réconciliation", a déclaré Mme Koury. "Les Libyens ont besoin d'une action résolue et unie pour faire avancer le processus politique, avec le soutien de la communauté internationale."

En février, M. Bathily a averti les différents acteurs politiques du pays que s'ils ne formaient pas d'urgence un gouvernement unifié et ne se dirigeaient pas vers des élections, la Libye sombrerait dans la "désintégration".

Les trois pays africains membres du Conseil - la Sierra Leone, l'Algérie et le Mozambique, rejoints par la Guyane - ont déclaré dans un communiqué commun mercredi que "le Conseil de sécurité doit rester engagé en faveur d'un processus politique inclusif dirigé par la Libye et appartenant à la Libye, facilité par les Nations unies [...] en vue de la tenue d'élections nationales".

Consensus

Les quatre pays ont appelé les acteurs politiques rivaux "à sortir de leurs positions institutionnelles et politiques figées, à résoudre leurs différends, à construire un consensus et à faciliter la tenue d'élections nationales".

L'ambassadeur adjoint des États-Unis, Robert Wood, a déclaré que les États-Unis continuaient à soutenir fermement les efforts de la mission politique de l'ONU "pour rapprocher la Libye de la mise en place d'un processus viable en vue d'élections attendues depuis longtemps".

"Les progrès vers une plus grande intégration militaire restent essentiels pour réaffirmer la souveraineté libyenne et empêcher la Libye de s'enliser dans la tourmente régionale", a-t-il ajouté.

En ce qui concerne les actions de la Russie en Libye, M. Wood a déclaré au Conseil que les États-Unis avaient récemment sanctionné "l'entreprise d'État russe Goznak pour avoir produit de la fausse monnaie au niveau mondial et imprimé plus d'un milliard de dollars de fausse monnaie libyenne, ce qui a exacerbé les difficultés économiques de la Libye".

La Libye est soumise à un embargo sur les armes décrété par l'ONU, et M. Wood a déclaré que les États-Unis notaient "avec une inquiétude particulière les récentes informations selon lesquelles des navires de la Fédération de Russie auraient déchargé du matériel militaire en Libye".

Réconciliation nationale

L'ambassadeur de la Libye auprès des Nations unies, Taher El-Sonni, qui représente le gouvernement internationalement reconnu dans l'ouest du pays, a souligné que la réconciliation nationale était le seul moyen de rétablir la cohésion sociale et la confiance entre les rivaux, d'unir le pays et d'ouvrir la voie à des élections.

"Nous sommes fatigués et fatigués de l'impasse et du cercle vicieux que nous vivons depuis des décennies maintenant", a-t-il déclaré. "Nous en avons assez qu'on nous fasse la leçon sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire" et de l'inaction du Conseil de sécurité.

"Nous en avons assez que la Libye soit utilisée par certains pays et puissances régionales pour des batailles égoïstes et cupides, dont certains ont des ambitions coloniales", a déclaré M. El-Sonni. Il a appelé le Conseil de sécurité à "laisser la Libye tranquille" et à laisser le peuple décider de son propre avenir et "prendre son destin en main".