Libye : plus de 20 corps découverts dans une fosse commune à Syrte

Une fosse commune contenant deux douzaines de corps non identifiés a été découverte dans la ville côtière de Syrte, autrefois contrôlée par le groupe État islamique, a déclaré lundi une agence gouvernementale libyenne.

L'Autorité nationale pour la recherche et l'identification des personnes disparues a déclaré que son équipe avait récupéré 17 des 24 corps trouvés sous des bâtiments détruits dans le quartier d'al-Kambo à Syrte, à environ 450 km à l'est de la capitale, Tripoli.

Aucun détail n'a été fourni quant à la date potentielle de création de la fosse commune. Cependant, la ville de Syrte a été un bastion de l'EI pendant plusieurs années jusqu'à ce que les militants soient expulsés en décembre 2016 par les forces soutenues par les États-Unis dans l'ouest de la Libye. L'EI a exploité les troubles en Libye après le soulèvement de 2011 qui a mis fin au règne de Mouammar Kadhafi qui durait depuis quatre décennies.

Les autorités libyennes ont également déclaré lundi que des employés du département de médecine légale avaient prélevé des échantillons d'ADN sur un total de 59 corps non identifiés en vue de les analyser. Il n'est pas clair si ces corps incluent les deux douzaines de corps trouvés à Syrte.

Les photos publiées par l'autorité montrent des restes et des os enterrés dans le sol, ce qui semble être un petit cadavre enveloppé dans un morceau de tissu blanc, et des os marqués et examinés au département médico-légal.

Les corps ont été transférés dans un cimetière de Syrte après avoir été examinés.

Des fosses communes ont été découvertes ces dernières années en Libye, un pays en proie à des troubles politiques et à des combats intenses entre différents groupes armés. En mars, l'agence des Nations unies pour les migrations a tiré la sonnette d'alarme après la découverte d'une fosse commune dans l'ouest de la Libye contenant les corps d'au moins 65 migrants.

La Libye est un itinéraire majeur, bien que mortel, pour les migrants qui tentent d'atteindre l'Europe en traversant la mer Méditerranée depuis différentes parties de l'Afrique. Les migrants qui atteignent la côte paient pour embarquer sur des bateaux mal équipés et surchargés avant de se lancer dans des voyages en mer risqués.