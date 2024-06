Israël : Benjamin Netanyahu dissout son cabinet de guerre

Le premier ministre israélien a dissous son cabinet de guerre. Cette équipe avait été mise en place le 11 octobre pour mener la campagne militaire contre le Hamas.

Mais elle semble ne pas avoir survécu au départ récent de l'ancien général Benny Gantz, ancienne figure clé de la guerre entre Israël et le Hamas.

Désormais, Benjamin Netanyahou se tournera ver un groupe de ministres plus restreint, comprenant notamment le ministre israélien de la défense et le ministre des Affaires stratégiques.

C’est dans ce contexte que des milliers d'Israéliens ont manifesté lundi devant la Knesset à Jérusalem, réclamant des élections législatives anticipées. Ils veulent un nouvel exécutif qui doit négocier un accord de cessez-le-feu avec le Hamas en échange de la libération des otages israéliens.

Pour les manifestants, l’actuel chef du gouvernement est sous la coupe des ultranationalistes de son gouvernement opposé à ce projet.

"Nous sommes venus manifester à nouveau. C'est la 50e fois que nous sommes ici à Tel Aviv, partout, pour nous débarrasser de ce gouvernement corrompu qui ne libère pas les otages, qui mène la guerre de manière maladroite et qui est responsable de la pire attaque terroriste contre nous depuis l'Holocauste. '', raconte Dror Katzman, manifestant.

La guerre entre Israël et le Hamas a fait plus de 37 100 morts à Gaza, selon le ministère de la santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre les combattants et les civils dans son décompte.