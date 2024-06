Algérie : "émeutes de la soif" à Tiaret après des mois de pénurie d'eau

De violentes émeutes ont éclaté le week-end dernier dans une ville du désert algérien frappée par la sécheresse, après des mois de pénurie d'eau qui ont asséché les robinets et contraint les habitants à faire la queue pour obtenir de l'eau pour leur foyer.

À Tiaret, une ville du centre de l'Algérie de moins de 200 000 habitants située à 250 km au sud-ouest d'Alger, des manifestants cagoulés ont mis le feu à des pneus et érigé des barricades de fortune pour bloquer les routes afin de protester contre le rationnement de l'eau, selon des photos et des vidéos circulant sur les réseaux sociaux.

Ces troubles font suite aux demandes du président Abdelmajid Tebboune de remédier à cette situation. Lors d'une réunion du Conseil des ministres la semaine dernière, il a imploré son cabinet de mettre en œuvre des "mesures d'urgence" à Tiaret. Plusieurs ministres du gouvernement ont ensuite été envoyés pour "demander des excuses à la population" et promettre que l'accès à l'eau potable serait rétabli.

Ces émeutes surviennent alors que M. Tebboune devrait briguer un second mandat à la tête de ce pays riche en pétrole, le plus grand d'Afrique par sa superficie. L'Afrique du Nord est l'une des régions du monde les plus touchées par le changement climatique. Une sécheresse pluriannuelle a asséché des réservoirs essentiels et réduit le volume des précipitations qui les remplissaient traditionnellement.

La région, située sur un haut plateau désertique semi-aride de plus en plus en proie à des chaleurs extrêmes, tire son eau de trois barrages-réservoirs qui se réduisent à mesure que les températures grimpent et que les pluies diminuent. Les réservoirs sont devenus moins fonctionnels en raison d'une "mort de volume" et sont réduits à 20% de leur capacité, a déclaré l'ingénieur agronome Said Ouarad.

Les nappes phréatiques de la région n'ont pas pu se recharger depuis des années en raison de l'absence de pluie, a-t-il ajouté.

La solution à long terme pour l'Algérie consisterait à acheminer l'eau des grands barrages situés plus au nord et au sud de Tiaret et à passer à d'autres sources d'approvisionnement, notamment les usines de dessalement dans lesquelles le pays a lourdement investi.

Mais en attendant, les autorités tentent d'importer de l'eau à partir de sources proches. Cosider, l'entreprise publique responsable de l'infrastructure de l'eau dans la région, espère achever d'ici juillet la construction de nouvelles canalisations pour acheminer l'eau souterraine vers Tiaret à partir de puits situés à 32 km de là. En attendant, la société transporte par camion de grandes citernes d'eau dans la ville, a expliqué à l'Associated Press un responsable de la société qui n'était pas autorisé à s'exprimer sur le sujet.

"Tiaret et trois communes environnantes ont souffert de cette pénurie d'eau pendant des mois", a-t-il déclaré. "Le calme est revenu mais la situation reste tendue."

La nouvelle des tensions s'est répandue sur les réseaux sociaux, mais n'a guère fait parler d'elle en Algérie, où de nombreux journaux et chaînes de télévision dépendent des recettes publicitaires de l'État. La liberté de la presse dans le pays est de plus en plus restreinte et, ces dernières années, des journalistes ont été emprisonnés.