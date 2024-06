USA : un restaurant sénégalais récompensé aux James Beard Awards

Un chef palestinien utilisant des techniques de cuisine anciennes, un restaurant sénégalais de la Nouvelle-Orléans et un restaurant thaïlandais haut de gamme de l'Oregon ont remporté les très convoités James Beard Awards, lundi, lors d'une cérémonie de remise des prix qui s'est déroulée sur tapis rouge à Chicago.

Plus de 100 restaurants étaient finalistes dans 22 catégories pour l'équivalent des Oscars du monde culinaire, avec une grande diversité de cuisines et d'expériences de chefs, une évolution récente après des années turbulentes marquées par une pandémie pour la Fondation James Beard.

Le simple fait d'être finaliste peut apporter une grande reconnaissance et stimuler les affaires. Parmi les catégories les plus attendues figurent les prix récompensant les restaurateurs, les chefs et les restaurants les plus remarquables.

Les restaurants posent leur candidature pour les prix. Les juges, qui restent pour la plupart anonymes, goûtent la cuisine avant de voter. Les nommés sont évalués pour leur cuisine, ainsi que pour leur code d'éthique, notamment en ce qui concerne la manière dont les employés sont traités. Lundi, les lauréats annoncés à l'Opéra lyrique de Chicago ont reçu des médaillons gravés.

Le prix du meilleur nouveau restaurant a été décerné au Dakar NOLA, un restaurant sénégalais de la Nouvelle-Orléans. "J'ai toujours su que l'Afrique de l'Ouest avait quelque chose à dire", a déclaré le chef Serigne Mbaye. "C'est ce qui m'a poussé à continuer."

La Fondation James Beard décerne des prix depuis 1991, sauf en 2020 et 2021, lorsque l'organisation les a supprimés alors que le secteur de la restauration était ébranlé par la pandémie de COVID-19. La fondation a également été critiquée pour son manque de diversité raciale et pour des allégations concernant le comportement de certains candidats. Les responsables de la fondation ont promis d'améliorer les normes éthiques et d'être plus "représentatifs du secteur".