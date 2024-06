Disney ouvre une attraction sur Tiana, sa première princesse noire

Tiana, la première princesse noire de Disney a sa propre attraction dans les parcs à thème de la société américaine.

Le nouveau manège reprend l’histoire de la princesse dans le film d’animation : « la princesse et la grenouille » sorti en 2009.

Certains adeptes de Disney considèrent qu’elle remplace avantageusement une ancienne attraction basée sur un film qui contenait des stéréotypes racistes.

L’ancien manège, Spalash Mountain était une animation aquatique dont le thème Song of the South, chant du sud, film de Disney sorti en 1946, reprenait des clichés racistes sur les Afro-Américains et la vie des plantations.

Les aventures de Tiana dans le Bayou conservent toutefois l'ADN technique de Splash Mountain, à savoir un manège de toboggans à billes. Il est agrémenté de musique, de décors et de personnages animatroniques inspirés de la Princesse et la Grenouille qui se déroule dans la Nouvelle-Orléans des années 1920.

Il sera ouvert au public dans le courant du mois à Walt Disney World, en Floride, et à Disneyland, en Californie, dans le courant de l'année.