"Challengers" : ancienne star de Disney, Zendaya prend son envol

L'actrice américaine Zendaya, veut désormais jouer dans la cour des ‘’ grands'. Une volonté qu’elle affiche dans "Challengers", le nouveau long-métrage de l’Italien Luca Guadagino.

Dans ce film, Zendaya interprète Tashi, une jeune tenniswoman qui est en plein essor, et dont le charme perturbe ses deux amis.

Même si son image est encore fortement liée à la série Shake it Up de Disney Channel, qui l'a révélé à la télévision en 2010.

'' Être un jeune acteur et n'avoir aucun contrôle sur son personnage, sur ce qui se passe, et se dire que c'est écrit, qu'il faut se montrer et faire ce qu'il faut. Et vraiment, c'est tout. Bien que je sois reconnaissante d'avoir l'opportunité de travailler et qu'il soit parfois agréable de ne pas avoir cette responsabilité, il y a des moments où, lorsque quelque chose semble très spécial, vous voulez avoir un siège créatif à la table. Le fait d'avoir ce titre vous permet de dire, eh bien, oui, en fait, je peux avoir mon mot à dire sur ce qui m'arrive et sur ce qui arrive à mon personnage '', a expliqué Zendaya.

L'actrice, qui va bientôt fêter ses 28 ans, a revisité son parcours dans le 7e art. Zendaya, est loin de ses anciens rôles de jeune lycéenne.

SOUNDBITE (anglais) Zendaya, acteur/producteur - sur la façon dont elle a réussi à se débarrasser de son image Disney :

''Cela a été un beau voyage. Et je pense qu'à chaque fois, par exemple, même dans 'Euphoria', même si c'était un départ, je jouais toujours une adolescente, vous savez ? Donc c'est comme prendre son temps. Et les gens ont pu évoluer avec moi. Nous étions à la première du film à Los Angeles et il y avait une fille qui qui m'a montré une photo d'elle avec un t-shirt « Shake It Up ». Et elle m'a dit : « J'ai grandi avec toi, tu sais, et ce genre de choses représente beaucoup pour moi'', explique l'actrice.

Mais Ça, c’était avant, Zendaya a déjà pris en envol.