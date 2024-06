Des Ougandaises se battent pour préserver le karité

Chaque semaine, dans le district de Madi Okollo en Ouganda, ces femmes se réunissent avec une idée en tête : chercher des solutions afin de protéger le karité.

Cette ressource vitale contribue grandement à la subsistance et à l'économie locale. Cependant, cet arbre est sérieusement menacé par la production de charbon en dépit d'une loi qui le protège. Pour faire entendre leurs voix, Beatrice Mondoru a créé le Groupe d'Entrepreneuriat des Femmes du Karité en 2020 qui compte 50 membres, toutes des femmes. Déterminé à restaurer l'écosystème et à préserver cette précieuse ressource, ce collectif a pris l'engagement de replanter tous les arbres de karité. Dans les régions de l'ouest et du nord, on comptait jusqu'à 34 arbres à karité par hectare, Cependant, au fil des huit dernières années, ce chiffre a décliné de manière alarmante en raison de l'abattage massif des arbres.

"En plus de sensibiliser nos hommes aux dangers de l'abattage de ces arbres, nous devrions également plaider et sensibiliser d'autres organes gouvernementaux sur ce problème d'abattage d'arbres devenu endémique" explique Béatrice Mondoru.

Ces femmes sont pleinement conscientes que la préservation des arbres de karité en danger ne concerne pas uniquement les revenus immédiats, mais revêt également une importance capitale pour la protection de l'environnement et le bien-être des générations à venir.

Nous mettons en œuvre des mesures d'atténuation, telles que la promotion de ce que nos communautés appellent la "régénération naturelle gérée par l'agriculteur". La plupart de ces espèces d'arbres ont la capacité de se régénérer naturellement après avoir été coupées. Une fois qu'elles ont repoussé, nous encourageons nos concitoyens à conserver quelques pousses qui émergent de la souche principale, de manière à ce qu'elles puissent être gérées et se développer pour devenir de grands arbres à leur tour, Picho David, agent forestier.

La demande mondiale de noix de karité s'élève à plus de 350 000 tonnes, l'Ouganda ne produit que 3 tonnes par an, le pays vise près de 2000 tonnes par an.