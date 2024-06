Soudan : au moins 100 morts et des blessés dans une attaque des FSR

Au moins 100 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées après l'attaque par les forces paramilitaires de soutien rapide au Soudan.

L’assaut a eu lieu mercredi dans un village de la province de Gezira.

Le gouverneur du Darfour a publié sur le réseau social X que des femmes, des enfants et des personnes âgées figuraient parmi les victimes.

Mina Arko Minawi est un gouverneur régional du gouvernement soudanais dirigé par le général Abdel Fattah Burhan.

Une vidéo partagée par le gouverneur du Darfour jeudi montre des personnes debout près de dizaines de corps enveloppés dans des tissus blancs, allongés en plein air à Wad al-Noura.

Le directeur exécutif de l'UNICEF a déclaré dans un communiqué qu'au moins 35 enfants avaient été tués et 20 autres blessés au cours de ces attaques.

Un groupe local créé pour protéger les habitants de Wad Madani, dans la capitale de Gezira, a déclaré tard mercredi sur les médias sociaux que la force paramilitaire, qui combat l'armée soudanaise depuis plus d'un an, a utilisé l'artillerie lourde pour assiéger et attaquer le village.